Arrestaron por estafas a un trader que mostraba en las redes una vida rodeada de lujos

A Lucas Gabriel Forastieri la vida parecía sonreírle. Sus publicaciones en redes sociales lo exponían rodeado de autos de alta gama, en playas de ensueño, en vuelos privados con copa de champagne en mano. Todos lujos visibles, propuestos como inspiración. Un sueño aspiracional que el licenciado en Economía compartía con sus seguidores. Y como trader se presentaba como baqueano en la turbulentas aguas financieras. Las fotografías mostraban que él siempre llegaba a una buena orilla. Pero al menos tres de las personas que confiaron si dinero para inversiones rompieron el idilio. Fue denunciado por estafas que empezaron en 2017 y ahora detenido por personal de la policía bonaerense en su casa, en Luján.

“Dejó de abonar los intereses prometidos, y a pesar del reclamo de los damnificados dio todo tipo de evasivas de manera permanente y entregó pagarés y cheques pertenecientes a una presunta entidad bancaria de Uruguay que era apócrifo. Finalmente, en el año 2024, tras los incontables reclamos recibidos y con el evidente fin de mantener su acción defraudatoria, el causante le propuso a la víctima entregarle un departamento como pago de su deuda; sin embargo, cuando la víctima hizo las averiguaciones del caso advirtió que este no era el dueño del lugar; incluso el departamento ni siquiera estaba construido”, informó el la Departamental Mercedes del Ministerio Publico Fiscal, según consignó el medio Luján en Línea.

Lucas Gabriel Forastieri fue detenido en Luján

“Por los hechos tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial Mercedes. Tras recabar una serie de elementos de interés, se solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 1 la orden de detención del sujeto la cual fue concedida y efectivizada en la jornada del lunes con colaboración de personal de DDI Luján", se agregó.

Trascendió que el monto reclamado por uno de los denunciantes superaría los US$170.000. De acuerdo con el análisis inicial de la causa, las inversiones que estarían bajo investigación judicial comenzaron por un acuerdo entre particulares realizado en 2017. Un año después habrían empezado los problemas, al no poder retirarse ni ganancias ni los bonos que supuestamente formaban parte de la operación financiera.

Lucas Gabriel Forastieri rodeado de autos de alta gama

Otra de las denuncias se inició por una inversión inmobiliaria realizada en 2023 que no solo dio pérdidas para quien puso el dinero, sino que reveló, de acuerdo con la denuncia, que el proyecto nunca habría pasado de los papeles iniciales.

El tercer denunciante señaló un supuesto fraude en las inversiones de compra y venta de lotes.