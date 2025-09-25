Chats reveladores: “No voy a continuar la conversación”, la respuesta de una testigo a los mensajes de la jueza Makintach

Hace 15 días, la suspendida jueza de San Isidro Julieta Makintach inició una conversación de WhatsApp con su médica esteticista, María Eva Pereyra. Quería saber si ella le había enviado a una funcionaria judicial el trailer del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual sobre el malogrado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, donde la magistrada tenía una participación estelar. En un momento, tras un ida y vuelta de chats, Pereyra escribió: “Por favor no te lo tomes a mal. No voy a continuar con esta conversación. Estoy de guardia. Necesito paz mental para mis pacientes. Yo te entiendo. Pero no tengo la respuesta”.

Así surge de los chats que Pereyra presentó ante los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, que imputaron a Makintach por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios que la suspendida jueza habría cometido por su participación en el citado documental.

Pereyra declaró hoy como testigo y aportó los mensajes con Makintach, su paciente, del 10 este mes. Es la segunda vez que declara ante los fiscales.

Como reveló LA NACION el mes pasado, la médica esteticista, en su primera presentación, bajo juramento de decir la verdad, había afirmado que Makintach le había enviado el trailer del documental el 12 de marzo pasado, es decir, un día después de que comenzara el juicio, que tras el escándalo y la recusación de la magistrada fue declarado nulo.

Los reveladores chats entre una testigo clave y la jueza Julieta Makintach

“Era un video de ella [por Makintach] en una filmación, actuando, vinculado al caso de Maradona. Es un video medio actuado, tipo película. Yo no le di importancia. Me lo mandó porque estaba orgullosa. Ella estaba nerviosa meses antes y [ahora] se sentía conforme con su estética, con mi trabajo. Me parece que me lo compartió desde el orgullo del trabajo que veníamos realizando”, sostuvo, palabras más, palabras menos, la testigo en su primera declaración.

Entre otro de los chats del 10 de este mes, Pereyra le dijo a Makintach: “Me da taquicardia la situación”.

La suspendida jueza Julieta Makintach Gustavo Garello - AP

Pereyra, en la audiencia de hoy, leyó la conversación que mantuvo por chats con la jueza Makintach. La fiscal Asprella le preguntó, después de la lectura, qué le había generado la situación: “Taquicardia, ansiedad, incordio y malestar general. Me cuesta salir de ahí, pero bueno, expresé la necesidad de terminar la conversación y las preguntas que me hizo con el presente caso. Yo estaba de guardia [en el Hospital Provincial Petrona V. de Cordero], en terapia intensiva, atendiendo a chicos neonatal [sic] con ventilación en estado grave".

Makintach estaba convencida, o por lo menos es lo que le dijo a su médica en los chats, que los investigadores habían llegado a Pereyra porque su teléfono “viejo” había sido “pinchado”.

“Yo no tengo nada que reprocharte a vos. Son ellos los que debieron hacer las cosas del modo legal, pero como son mafiosos hicieron todo de modo ilegal, coactivo e ilegal. El espionaje es un delito grave y más a un juez”, escribió la suspendida magistrada en los mensajes.

Pero, según se desprende del expediente judicial, el trailer fue aportado por Marina Rodríguez, funcionaria del Departamento Judicial de San Isidro con una experiencia de 40 años y que es paciente en el mismo centro estético donde concurre Makintach, pero se atiende con la socia de Pereyra, Julia Casalino, médica que le envió el archivo Justicia Divina.

En las últimas horas, no solo declaró como testigo la médica esteticista de Makintach, sino también Rodríguez. Bajo juramento de decir la verdad sostuvo que nunca se atendió con Pereyra y que fue Casalino quien le envió el trailer del documental.

Los reveladores chats entre una testigo clave y la jueza Julieta Makintach

“Miré el video con mis compañeros funcionarios. Una de mis compañeras, Patricia Miranda, me dice que era importante, yo desconocía el estadio del debate. A la media hora me llamó el doctor Amallo y me preguntó si tenía el video, le dije que sí, y en mi carácter de funcionaria pública cumplí con mi obligación”, recordó la testigo.

También contó que después de entregar el trailer volvió al centro de estética y conversó con Pereyra. “Ella estaba asustada por lo que estaba pasando, y además a posteriori la doctora Makintach se contactó con ella y le hizo preguntas en las que se sintió amedrentada, y le dije que debía declarar testimonialmente lo que paso, no mucho más que esto", afirmó Rodríguez.

Tras conocer las declaraciones testimoniales de Pereyra y Rodríguez, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona y uno de los denunciantes en el expediente donde se investiga a la suspendida jueza, adelantó que pedirá la detención de Makintach.

“Las declaraciones testimoniales no hacen otra cosa que confirmar la obstrucción de la investigación [por parte de Makintach. El entorpecimiento de la investigación es un riesgo procesal”, afirmó Burlando a LA NACION.