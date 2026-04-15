Chocaron dos patrulleros que perseguían a cinco delincuentes que habían cometido una entradera en José León Suárez

Una persecución de un grupo de policías contra cinco delincuentes que habían cometido una entradera en el partido de San Martín terminó con dos móviles que chocaron entre sí y cuatro policías heridos.

Según fuentes policiales, el choque de los dos patrulleros fue el corolario de una descontrolada carrera que comenzó este miércoles a la mañana en Río Negro al 400, en la localidad de José León Suárez.

Después de asaltar a los dueños de la vivienda en una entradera, los delincuentes llevaron objetos de valor y una camioneta Ford EcoSport blanca.

Un vecino llamó al número de emergencias 911 para alertar sobre la presencia de un vehículo de similares características cuando estaban por concretar otra entradera en una vivienda situada en Profesor Aguer y Caseros.

Los patrulleros que chocaron en José León Suárez

En respuesta a esa comunicación se acercó al lugar el móvil 25.485 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con dos uniformados que intentaron identificar a los ocupantes de la Ford EcoSport.

Al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes de la camioneta blanca huyeron. Así comenzó una persecución que terminó en la esquina del Camino de Cintura −que en esa zona de José León Suárez se denomina avenida Márquez− y Las Palmas, donde la camioneta chocó contra el móvil policial. El patrullero quedó inmovilizado en la puerta de un comercio.

Una mujer y dos hombres descendieron de la EcoSport e intentaron huir a pie, pero fueron rápidamente detenidos, mientras que el asaltante que conducía la camioneta puso en marcha el vehículo chocado y logró continuar con la fuga.

En ese momento se sumó a la descontrolada carrera el móvil 249, pero al llegar a la esquina de Artigas y Progreso, el policía que conducía ese patrullero chocó contra otro móvil que intentaba reforzar a los uniformados que participaban de la persecución.

A raíz de la violencia del impacto cuatro efectivos resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital Castex, de San Martín, en tanto que fueron detenidos cuatro de los cinco delincuentes que cometieron la entradera.

Al mismo tiempo, desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín se dispuso la detención de los cuatro ladrones, que serán indagados por robo agravado y atentado y resistencia a la autoridad.

Además, la fiscalía ordenó una serie de peritajes para tratar de determinar las eventuales responsabilidades de los policías en el choque de los patrulleros, según se informó.