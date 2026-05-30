Fue uno de los narcos más buscados del país, estaba en libertad condicional y ahora lo detuvieron con 260 kilos de cocaína

Hace una década, cuando fue detenido por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Escobar, era considerado uno de los diez narcos más buscados del país. Desde febrero del año pasado estaba en libertad condicional. En las últimas horas, Carlos Manuel Fiordelino fue detenido cuando intentaba escapar por un camino rural de ripio en un auto Mercedez Benz que había comprado hace dos meses. En su huida, él y su cómplice, intentaron descartarse de 260 kilos de cocaína, cargamento valuado en 4.000.000 de dólares.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. Fiordelino fue detenido por personal de la Policía de Entre Ríos y mañana será indagado por la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, y el secretario penal Alan Bergdolt, a cargo de la investigación.

“Se trata de un pez gordo del narcotráfico”, dijo un investigador. Según pudo reconstruir LA NACION, todo ocurrió durante un control preventivo de la Policía de Entre Ríos, que depende del Ministerio Seguridad y Justicia conducido por Néstor Roncaglia, en el Puesto Caminero Puente de Hierro, en el departamento de Feliciano. Ante la presencia de los uniformados, Fiordelino y su acompañante, identificado por fuentes judiciales como Benjamín Maciel, intentaron escapar a toda velocidad.

“El personal policial inició la persecución del auto Mercedes Benz por la ruta provincial N°28. El vehículo fue interceptado cuando circulaba con una de sus ruedas delanteras sin neumático, apoyada directamente sobre la llanta. En presencia de testigos, se secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, alrededor de 300.000 pesos en efectivo y un teléfono celular“, contaron los voceros consultados.

Fiordellino Celis LA NACION

Pero a pocos metros del lugar donde fueron detenidos los sospechosos, el personal de la Policía de Entre Ríos encontró varios bolsos y mochilas que habían sido descartados durante el intento de fuga.

“Dentro de los bolsos y mochilas había 250 ladrillos. El estudio de narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso de 260 kilos, y con un valor de casi cuatro millones de dólares”, sostuvieron las fuentes judiciales consultadas.

Fiordelino y Maciel quedaron incomunicados y fueron trasladados a una dependencia policial de la ciudad de Paraná. Mañana serán indagados a las 18. En la causa, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal Francisco Bernhardt.

El Mercedes Benz en el que circulaban los sospechosos Policía de Entre Ríos

“Ahora, la investigación estará dirigida a reconstruir la ruta del cargamento y determinar si detrás del transporte del cargamento de cocaína existía una estructura criminal de mayor alcance”, sostuvieron los voceros consultados.

Tras el hallazgo de los bolsos y mochilas donde estaba la cocaína, la jueza Ramponi ordenó un rastrillaje.

“A unos 30 metros de donde fueron hallados los ladrillos de marihuana, los uniformados encontraron una pistola calibre 9 milímetros con balas, cargadores, otro teléfono celular y un cuchillo”, dijeron fuentes del caso.

Desde marzo de 2025, Fiordelino gozaba del beneficio de la libertad condicional que le había otorgado el Tribunal Oral Federal (TOF) de Rosario N° 1. Había fijado domicilio en la provincia de Corrientes.

“Sospechamos que el cargamento de cocaína iba a ser intentado sacarlo del país hacia Europa por un puerto de Santa Fe”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

Como se dijo, hace diez años, Fiordelino era considerado uno de los diez narcos más buscados del país. En marzo de 2011, fue acusado por tráfico de estupefacientes en una causa iniciada tras el secuestro de un cargamento de 227 kilos de marihuana en Junín. Pero, tres meses más tarde, se fugó, caminando y sin mayores problemas, de una alcaidía de Rosario.

Fue capturado en Escobar julio de 2016 por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Zárate-Campana de la policía bonaerense en un operativo dirigido por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

En ese procedimiento, Fiordelino y un cómplice fueron detenidos con 900 gramos de marihuana, casi 300.000 pesos en efectivo, un fusil de asalto táctico M4 con tres cargadores completos y una pistola calibre .380 con silenciador.