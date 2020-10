Polémica. Patricia Bullrich criticó a Berni por no respaldar a Chocobar

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó nuevamente al policía Luis Chocobar Crédito: Captura

El caso del policía Luis Chocobar genera siempre polémicas. El agente bonaerense es enjuiciado en estos días por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber luego de matar a Juan Pablo Kukoc, el delincuente al que persiguió en diciembre de 2017 en La Boca. Ese ladrón había acuchillado poco antes al turista norteamericano Frank Wolek. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó desde ese momento a Chocobar y ayer repitió esa defensa al criticar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que había criticado la acción del policía.

"Chocobar defendió a la sociedad. Él pudo haber omitido actuar y nadie hubiese sabido que había un policía cerca. Lo que dijo Berni me dolió. Algunos desprecian a Chocobar por ser un oficial de la policía local de Avellaneda, pero ese pequeño policía de Avellaneda hizo un gran acto en defensa de la sociedad", expresó Bullrich en una charla transmitida por la red social Facebook, durante la cual la presidenta de Pro expuso su respaldo al proyecto de ley impulsado por legisladores de Juntos por el Cambio, que proponen un cambio legal para proteger a policías frente a acciones en las que intervengan para enfrentar al delito.

Bullrich expresó que el caso Chocobar marcó "un antes y un después" en la Argentina, ya que a partir del hecho sucedido comenzó a debatirse qué es lo que debe hacer un oficial de la policía en cumplimiento de su deber. "Nadie busca que las personas mueran, sino que cumplan su pena en la cárcel por los hechos delictivos que cometieron", expresó durante la charla, en la que también participó Fernando Soto, uno de los abogados de Chocobar.

Respecto al avance del juicio a Chocobar, la exministra aseguró: "Algunos jueces dicen que un cuchillo es un arma de menor gravedad en comparación a una pistola 9mm como la de Chocobar, esto es falso. Cuarenta y cinco millones de argentinos están con una gran expectativa por el juicio a Chocobar. Muchos de ellos tienen miedo a que los roben, al asesinato, a la muerte. Pero sobre todo, tienen un miedo adicional que es a tener cerca personal de la fuerza de seguridad y que no los puedan defender o actuar por miedo a las consecuencias judiciales".

El policía Luis Chocobar está acusado por homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Y agregó: "El detalle técnico es muy importante, pero también es muy importante entender que hay jueces que dicen que si el disparo entró por la espalda el hecho es incorrecto, y eso no es así. Si el tiro fue o no fue en la espalda no siempre prueba que la acción es incorrecta, hay que mirar siempre la circunstancia general del acontecimiento".

El diputado nacional Alfredo Cornejo, quien también participó de la videoconferencia, se mostró en coincidencia con las declaraciones de Bullrich: "A solo 10 meses del nuevo gobierno existen situaciones de inseguridad notorias y la policía se retrae de cumplir adecuadamente su tarea. Es muy importante el juicio a Chocobar para promover las modificaciones legales que cuiden a nuestros policías".

El legislador mendocino, uno de los diputados que impulsa el proyecto al que llaman "ley Chocobar", afirmó: "Si hay algún policía que no sigue los protocolos, será sancionado, pero no será sospechoso apenas ocurrido el hecho".

Cornejo apuntó contra "sectores culturales de la argentina", y los señaló como los responsables de haber generado un gran daño al país y de haber puesto en duda el accionar de Chocobar. "Para que la policía sea respetada, el poder político debe fortalecer su trabajo. Si un policía enfrenta a un delincuente, y las autoridades se ponen a favor del que comete el delito, no hay forma de hacer que la policía sea respetada. El poder político tiene mucho que ver, porque se han creado normas antipolicía", afirmó el presidente del Comité Nacional de la UCR.

Fernando Soto, uno de los abogados de Luis Chocobar, participó en la charla con Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Luis Petri Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Por su parte, el diputado Luis Petri, autor también del proyecto de ley, se mostró en sintonía con Bullrich y Cornejo: "Es necesario que la ley penal establezca parámetros para respaldar al buen policía. Se trata de respaldar a los policías que arriesgan su vida por los ciudadanos que padecen la delincuencia. Si Chocobar no hubiese actuado como actuó, hoy quizás estaríamos lamentando otras muertes".

El proyecto impulsado por Cornejo y Petri establece la modificación del artículo 34 del Código Penal en procura de que fiscales y jueces arranquen sus investigaciones de casos similares desde "la presunción legal del cumplimiento del deber".

Esa iniciativa plantea una redefinición del acto no punible en esos casos: "El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; Se entenderá que obró en cumplimiento de un deber, el miembro de las fuerzas de seguridad, que encontrándose en servicio o fuera de él y en uso de su arma en forma reglamentaria, interviniere para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas", es el texto propuesto en el proyecto de ley.

