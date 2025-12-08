Choque en Flores: cruzó en rojo, atropelló a una familia y embistió una camioneta

Un joven de 24 años chocó y volcó este lunes por la madrugada en el barrio porteño de Flores, donde —además de impactar contra una camioneta estacionada— atropelló a una familia que caminaba por la zona.

Choque en Flores: atropelló a una familia y embistió una camioneta

El hecho ocurrió a las 3.45 en la intersección de la avenida Mariano Acosta y Zuviría. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION, un Toyota Etios cruzó con el semáforo en rojo, chocó a una Hyundai Santa Fe estacionada y terminó lateralizado sobre la vereda, embistiendo a cuatro peatones: dos mujeres mayores, un hombre mayor y un menor de edad. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital Piñeiro con diagnóstico de politraumatismos.

Los ocupantes de ambos vehículos —todos hombres mayores de edad— lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los Bomberos. El conductor del Toyota Etios fue trasladado al Hospital Santojanni, mientras que los dos ocupantes de la Hyundai Santa Fe fueron derivados al Hospital Grierson, todos también con politraumatismos.

Choque y vuelco en Flores SAME

Bomberos de la Ciudad (Estación 7 de Flores) realizaron el aseguramiento del vehículo volcado y colaboraron en la asistencia inicial de los heridos. Personal del SAME intervino con tres ambulancias y una unidad de triage, y efectuó los cinco traslados.

Tras confirmarse que el Toyota Etios había atravesado la intersección con la luz roja, la Unidad de Flagrancia Oeste Nocturna, a cargo de la fiscal Florencia Paglianitti, dispuso la detención de su conductor.

Más incidentes viales

La mañana de este lunes feriado arrancó con múltiples siniestros viales. En avenida Callao y Tucumán, un conductor de 23 años chocó contra un semáforo: manejaba con 1,63 gramos de alcohol en sangre.

En avenida General Paz altura Constituyentes chocaron dos autos. Uno fue embestido desde atrás y chocó contra el muro de contención de hormigón, lo que derivó en que uno de los vehículos terminara sobre el carril rápido y otro sobre la banquina. Según datos del SAME, se trasladaron a dos jóvenes de 24 y 20 años con politraumatismos al Hospital Zubizarreta. Todavía trabajaba personal de Ausol en el lugar.