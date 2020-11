Choque mortal en San Vicente. Quién es el boxeador y expresidiario arrestado

El boxeador cuando estaba detenido

Tiene antecedentes por robo. Salió de la cárcel en abril de 2016, beneficiado con una libertad condicional. Periódicamente volvía a la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para darle clases de boxeo a sus excompañeros del penal de Florencio Varela. Braian Norberto Calla González, de 33 años, ahora fue aprehendido e imputado de homicidio culposo: fue uno de los protagonistas de un choque múltiple, ocurrido en San Vicente, en el que murió un joven, padre de un bebe de siete meses, y su cuñado sufrió una fractura de cráneo y está en grave estado. Aunque por ahora es señalado solamente por su eventual responsabilidad en el incidente vial, la familia de la víctima lo acusa de haberlo asesinado a golpes en una pelea y de haber dejado en coma al cuñado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La causa está a cargo de la fiscal de San Vicente Silvia Bussano, que en las próximas horas definirá si le pide al juez de Garantías de Cañuelas Martín Rizzo que la aprehensión de Calla se convierta en detención.

El hecho ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta 210, a la altura de Alejandro Korn. La víctima mortal fue identificada como Cristian Fredes, de 23 años.

"A mi hermano lo mataron. Voy a buscar justicia", dijo Débora, la hermana de Fredes, en diálogo con el canal de noticias TN. El joven viajaba en su Chevrolet Corsa con su mujer, Karen Villán, y su hijo León, de solo siete meses.

"Estamos analizando los hechos para determinar las responsabilidades por el delito de homicidio culposo y lesiones culposas, es decir, por el accidente de tránsito. Hasta el momento no hay otro hecho acreditado [como dio a entender la familia de Fredes]", explicaron los voceros consultados.

Según pudieron reconstruir los investigadores, en el kilómetro 49 de la ruta 210, Fredes fue embestido desde atrás por un Chevrolet Onix conducido por Gustavo Mantegazza, hermano del intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. A Mantegazza lo acompañaba Sebastián Maya, de 32 años. Sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados a un hospital de Cañuelas. El Chevrolet Onix también fue atropellado desde atrás por un Citroën C4 conducido por Calla.

"Sobre la banquina, a un costado de los vehículos que participaron del choque múltiple, fue hallado un Renault Sandero que no habría participado del accidente y que era conducido por Lucas Altenofer, que debió ser trasladado grave estado, con un fractura de cráneo, al Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas", sostuvieron fuentes policiales. Altenofer, de 29 años, y cuñado de Fredes, se habría detenido para auxiliar a su familiar y entonces habría recibido el golpe que le causó la gravísima herida que motivó su internación.

Profesor en las cárceles

Como se dijo, después de salir de la cárcel, Calla solía visitar a sus excompañeros de prisión para enseñarles boxeo. En una nota publicada en la web del SPB, contó que el boxeo le había "cambiado la vida".

"Al principio comencé solo para matar el tiempo, pero de a poco me fui enganchando más hasta que un día la cabeza me hizo un click y me di cuenta de que eso era lo que quería para mi vida; ahora, gracias a tanto esfuerzo y dedicación, puedo trabajar afuera como técnico profesional de boxeo", dijo.

En esa publicación se informó que trabajaba en un gimnasio de Lanús, donde tenía ocho pupilos a su cargo. En cada visita a la Unidad 23 les llevaba diferentes rutinas de entrenamiento a sus excompañeros. "Hoy sigo aprendiendo de otros profesores, de mis alumnos, de otros boxeadores; estoy muy agradecido al boxeo, me salvó la vida", explicó Calla.

