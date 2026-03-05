La Policía de la Ciudad halló el cuerpo sin vida del docente universitario David Walter Aguirre en un departamento del barrio de Caballito. El hallazgo ocurrió en una oficina situada sobre la calle Hidalgo al 300. Los efectivos policiales constataron que la víctima presentaba sus manos atadas y elementos en su boca. Aguirre integró diversas instituciones académicas durante más de dos décadas y lideró proyectos vinculados a la seguridad informática.

Quién es David Walter Aguirre, el docente universitario asesinado en Caballito

David Walter Aguirre fue un docente con más de 26 años de trayectoria en el sistema educativo y un referente en el área de la administración y la ciberseguridad. Al momento de su muerte, el profesional de 55 años ocupaba el cargo de director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO).

El profesional de cincuenta y cinco años se desempeñaba como director de la carrera de Administración en la UFLO Instagram

En esa misma institución trabajó como profesor asociado en materias ligadas a la organización, simulación de empresas y estrategias empresariales. Su labor pedagógica incluyó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí dictó la asignatura Planeamiento a Largo Plazo.

Participó además en el programa UBA XXII de educación universitaria en cárceles. Ahí, Aguirre brindó formación a internos de la Unidad Penal en el establecimiento de Devoto. Su perfil laboral combinó la enseñanza con la actividad privada en el sector tecnológico. Lideró la firma de seguridad informática Fenikso en calidad de CEO.

La trayectoria profesional de Aguirre

La trayectoria académica y profesional de Aguirre

Aguirre prestó servicios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios. El Colegio del Pilar también formó parte de su extenso historial laboral en el ámbito privado. Entre los años 2008 y 2011 actuó como consultor para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

La víctima dictaba la asignatura Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Instagram

Qué datos arroja la investigación sobre el hallazgo en Caballito

Un empleado del profesor descubrió el cadáver este miércoles por la tarde en la propiedad de la calle Hidalgo 375. El hombre utilizó sus propias llaves para entrar al departamento ante la falta de respuesta de su empleador. Encontró a Aguirre en el suelo con precintos en las muñecas y un trozo de tela en la boca.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó el deceso en el lugar minutos después del aviso a las autoridades. Los investigadores manejan la hipótesis de un encuentro con un viudo negro. Esta sospecha surge porque los accesos a la propiedad no mostraron signos de roturas o ingresos forzados.

El atacante entró junto a la víctima por voluntad del dueño de casa. Los peritos trabajan para determinar la causa exacta de la muerte mediante la autopsia correspondiente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.