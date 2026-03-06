In fraganti: un micro y un auto hicieron sobrepasos prohibidos y los frenaron para multarlos en pleno viaje

La secuencia duró pocos segundos y quedó registrada: un micro avanzó por la Ruta Provincial N° 11 en la costa bonaerense y, pese a la doble línea amarilla, sobrepasó a otro vehículo en un tramo de circulación intensa. Minutos después, un auto particular en el que viajaba un matrimonio junto a sus mascotas repitió la misma maniobra. Ambos adelantamientos quedaron grabados por las cámaras del operativo vial y derivaron en la inmediata intervención de los agentes provinciales que multaron tanto al conductor profesional como el particular.

Los controles fueron realizados por personal del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en la zona de Villa Gesell, donde se detectaron las dos infracciones. De acuerdo con el parte oficial y como se ve en las imágenes, los conductores fueron detenidos y se labraron las actas correspondientes en el marco de la política de Tolerancia Cero ante maniobras peligrosas. El objetivo del operativo, según la cartera de Transporte provincial , es prevenir acciones que pongan en riesgo la vida de terceros y desalentar comportamientos imprudentes en rutas y accesos.

Las maniobras imprudentes fueron observadas por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que patrullaban la traza. La detección, la intercepción de los vehículos y la confección de las actas quedaron registradas en las cámaras de la flota oficial y en las bodycams del personal, que transmiten en vivo al Centro de Monitoreo Vial. Ese sistema permite documentar en tiempo real cada instancia del procedimiento y adjuntar el material a los informes administrativos.

“ La responsabilidad nuestra es hacer cumplir las normas, pero la responsabilidad de todos también es respetarlas. La gran mayoría de los siniestros se producen por acciones imprudentes de los propios conductores”, señaló Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, al referirse a los dos casos. Sobre las sanciones, agregó: “No queremos recaudar con multas; estamos ejecutando acciones de prevención para el cuidado de la vida”.

El adelantamiento en presencia de doble línea amarilla constituye una infracción grave y representa un riesgo tanto para quien realiza la maniobra como para el resto de los usuarios de la vía. Este tipo de adelantamientos está prohibido por la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927, que establece la restricción en sectores donde la señalización advierte escasa visibilidad, circulación de vehículos en sentido contrario o proximidad de curvas y accesos.

El balance nacional del verano

En paralelo, a través de un comunicado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que durante el Verano 2026 desplegó operativos diarios en 39 puntos estratégicos del país y controló 1.013.198 vehículos en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Según el organismo, la fiscalización concentró recursos en los corredores de mayor circulación y se realizó en coordinación con provincias y municipios para fortalecer la prevención en zonas de alto tránsito estival.

Como resultado, se labraron 23.527 infracciones, entre ellas 3672 casos de alcoholemia positiva cuyos conductores fueron retirados de circulación por representar un riesgo concreto para el resto de los usuarios.

También se detectaron 4879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria, 2668 conductores sin cinturón de seguridad, 2662 casos de falta de documentación, 1034 vehículos sin seguro obligatorio y 1075 situaciones de patentes ausentes o adulteradas.

En total, los operativos derivaron en 6421 licencias retenidas y 1605 vehículos secuestrados. La ANSV señaló que estos controles continuarán durante todo el año mediante sus bases operativas en el territorio nacional y que los registros más altos de alcoholemia fueron superiores a 3 gl/l en Corrientes y Salta, con valores relevantes también en Entre Ríos y Misiones.