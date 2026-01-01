Chubut: fue a denunciar que lo agredieron, pero lo detuvieron porque tenía pedido de captura vigente
El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia luego de una pelea que causó destrozos en un colectivo
- 2 minutos de lectura'
Un hombre, quien se identificó como víctima de una agresión en un colectivo urbano, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, terminó tras las rejas al constatarse que pesaba sobre él una orden de captura vigente. La policía también detuvo a otras dos personas involucradas en la pelea.
El hecho se produjo el martes por la noche, alrededor de las 20:45 horas, según dieron cuenta los medios locales Jornada y El Chubut. La Policía local fue alertada momentos después sobre una riña entre tres personas en un colectivo de la línea 4, interno 53, que estaban generando daños en el interior del vehículo.
Ante los disturbios, el colectivo se detuvo ante la Comisaría Seccional Tercera con el vidrio lateral izquierdo totalmente fracturado. Según el medio local citado, entonces descendió un hombre que denunció haber sido golpeado por dos sujetos.
Los efectivos localizaron a los responsables de la agresión a unos 100 metros del lugar y los aprendieron por daños y lesiones.
Sin embargo, al tomar los datos del denunciante, constataron que pesaba sobre él una orden de arresto, por lo que también fue arrestado y trasladado a la dependencia policial. Los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia.
