Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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YPF, Milei y Kicillof: la batalla electoral, con mameluco incluido, ya comenzó
Para recuperar la agenda, Javier Milei necesita cambiar la percepción. Para cambiar la percepción, primero está obligado a reconstruir su propia autopercepción: tranquilizar la interna y mirarse otra vez en el espejo de la virtud. Gobernar es autopercibirse y ser percibido. El caso YPF les acaba de dar una oportunidad única a los libertarios: un triunfo histórico para la Argentina, que evitó un riesgo legal y macroeconómico grave, alcanzado justo en la Procuración General del Tesoro mileísta, ni antes ni después. Con Alberto Fernández, en 2023, hubo fallo en contra de la Argentina; con Milei, en 2026, fallo histórico a favor en el nivel de la apelación: sobre esa cronología contrastante, Milei y sus huestes tejen su batalla cultural contra Axel Kicillof y el kirchnerismo. Oxígeno después de semanas de zozobra.
El Gobierno incluyó al hijo de Horacio Rosatti y a la esposa del juez del caso $LIBRA entre los pliegos para ocupar cargos judiciales
Tras más de dos años de parálisis, el Gobierno de Javier Milei envió la primera tanda de pliegos solicitando acuerdos para cargos judiciales con los que comenzará a tratar de completar las más de 300 vacantes que se han venido acumulando desde el último año de gestión de Alberto Fernández.
El paquete, enviado en dos tandas por la Casa Rosada, contiene 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.
Entre los pliegos se destaca la postulación de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de Justicia, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. El diploma ingresó al Senado por la tarde, en una segunda tanda con cinco designaciones.
Acto por Malvinas: Kicillof viaja a Tierra del Fuego, mientras Villarruel y Massa están en duda para el emblemático homenaje
USHUAIA.- A 48 horas del tradicional acto en Río Grande, la capital nacional de la vigilia, la connotación política de la conmemoración de la guerra de Malvinas está en boca de todos en Tierra del Fuego. Es que el gobernador Axel Kicillof confirmó su viaje a la isla, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel y Sergio Massa había asomado como uno de los posibles asistentes, pero aún no confirmó la invitación.
La posible baja de Villarruel, quien ya había confirmado su participación, generó una fuerte repercusión. Si bien no hubo un comunicado oficial que detalle los motivos, los trascendidos apuntan a la necesidad de evitar un clima hostil en una provincia -liderada por Gustavo Melella- que manifiesta fuertes críticas a las políticas de la gestión nacional. Villarruel tampoco es respaldada por los libertarios locales, alineados con el senador nacional Agustín Coto.
Quién es el juez que frenó 82 artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT
El juez Raúl Horacio Ojeda, que este lunes suspendió con un fallo 82 artículos de la reforma laboral que aprobó el Congreso hace poco más de un mes, es un exasesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada, que tiene también un perfil universitario como docente y autor de textos sobre temática laboral.
Entre 2004 y 2012, Ojeda fue asesor de Tomada en asuntos legislativos. Tomada fue el único ministro de Trabajo que tuvo el kirchnerismo. Ejerció ese cargo en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. En 2020, Ojeda fue recusado por Hugo Moyano en una causa en la que Tomada le reclamaba al gremio de los camioneros el pago de una multa de $ 4.000.000 por no acatar la conciliación obligatoria durante un conflicto gremial en el transporte de combustibles.
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