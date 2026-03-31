Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

USHUAIA.- A 48 horas del tradicional acto en Río Grande, la capital nacional de la vigilia, la connotación política de la conmemoración de la guerra de Malvinas está en boca de todos en Tierra del Fuego. Es que el gobernador Axel Kicillof confirmó su viaje a la isla, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel y Sergio Massa había asomado como uno de los posibles asistentes, pero aún no confirmó la invitación.

La posible baja de Villarruel, quien ya había confirmado su participación, generó una fuerte repercusión. Si bien no hubo un comunicado oficial que detalle los motivos, los trascendidos apuntan a la necesidad de evitar un clima hostil en una provincia -liderada por Gustavo Melella- que manifiesta fuertes críticas a las políticas de la gestión nacional. Villarruel tampoco es respaldada por los libertarios locales, alineados con el senador nacional Agustín Coto.