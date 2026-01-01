Quién es Yesica Quevedo, la mujer que atropelló y mató a un hombre en Nordelta

Yesica Loreley Quevedo tiene 41 años y está imputada por homicidio culposo a un hombre de 49 años por atropellarlo en la vía pública el pasado domingo en Tigre, a la altura del barrio privado de Nordelta, en estado de ebriedad.

La mujer vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento de mats (colchonetas) de yoga llamado @lolaquevedo_yoga. En esa cuenta de Instagram, Quevedo maneja todos los posteos, tiene fotos con los mats y también realiza publicaciones personales.

Compartió en septiembre de este año un viaje a la India, país al que ella llamó la “capital mundial del yoga”, ferias, eventos de yoga y consejos para una vida saludable y con bienestar.

Fue en la misma cuenta en que la mujer se grabó manejando -conducta prohibida por la ley- en su auto y lo subió a las redes sociales.

El video, que dura casi 40 segundos, lo subió el pasado 10 de diciembre y compartió una reflexión sobre el fin de año. “Ser fuerte todo el tiempo es agotador, lo sé. Estamos en un mes difícil. Todos corren para cerrar ciclos, etapas, el sistema que nos colapsa y la vida que nos atraviesa. Pareciera que ser fuertes es una carrera sin fin”, escribió.

Y agregó: “Yo solo te deseo que en esos momentos puedas hacer una pausa y respirar. Ojalá te sirva”.

Video: así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló a mató a un hombre en Nordelta

Según la ley, utilizar el teléfono mientras se conduce está prohibido. Incluso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede imponer una multa de $110.000.

Cómo fue el hecho

Quevedo se desplazaba a bordo de una Jeep Renegade con 0,63 gramos de alcohol en sangre al momento de atropellar y causar la muerte de Ramón Oscar Olivera en el área de Nordelta. El domingo por la mañana, la víctima cruzó la calzada en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara y, una vez ubicada al costado de la vía, fue impactada por el vehículo.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el corredor vial. En las grabaciones se observa a Olivera atravesar la traza y continuar caminando por el borde del camino. Segundos más tarde aparece la Jeep de color blanco; antes del choque, el rodado se desvía hacia la banquina y finalmente embiste a la víctima desde atrás. El registro fílmico, incorporado a la causa judicial, respalda cómo ocurrió el impacto y la ubicación de Olivera al momento del hecho.

Tigre: conductora con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre que iba a ser papá

Quevedo fue aprehendida y posteriormente imputada por homicidio culposo y anteayer obtuvo la libertad tras abonar una fianza, medida que generó malestar e indignación entre los allegados de la víctima.

Olivera iba a cumplir 50 años el próximo 7 de enero y aguardaba el nacimiento de su primer hijo. Se desempeñaba como trabajador de mantenimiento en un barrio privado de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas.