Chubut: hallaron a los jóvenes que se habían perdido en la misma zona donde buscan a los jubilados

La División de Búsquedas de Personas de Comodoro Rivadavia, Chubut, halló este sábado a los dos jóvenes que se habían perdido en la misma zona donde buscan intensamente a los jubilados. Se trata de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30 años, quienes fueron encontrados en buen estado de salud.

Los jóvenes habían sido vistos por última vez el 16 de octubre y la división había publicado este viernes un anuncio alertando sobre su desaparición. En tanto, el propio organismo notificó que ambos jóvenes fueron localizados, aunque no proporcionó información sobre las circunstancias.

“Se le informa a la comunidad que el ciudadano Héctor Omar Carrasco fue encontrado en buen estado de salud. Por favor, se ruega eliminar la foto de las redes sociales. Se agradece su colaboración y difusión”, expresó la división en su cuenta de Facebook, donde dio el mismo contexto sobre Luciano Vivar.

Las autoridades chubutense habían advertido que desde el 16 de octubre no se daba con el paradero de Vivar, quien había sido visto por última vez en el barrio Don Bosco, también conocido como “Kilómetro 8″, y de Carrasco, quien se perdió en la misma fecha en Máximo Abasolo.

Qué se sabe de la pareja de jubilados

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados de la que no se tiene rastro, desapareció hace 14 días en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Se conocieron hace un mes y estaban recorriendo el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda.

El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior, mientras que la policía encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua. En este contexto, se mantienen abiertas todas las hipótesis: desde un accidente hasta la posibilidad de un hecho delictivo. Este viernes, los investigadores descartaron la pista del llamado anónimo al 134, que indicaba que se habría tratado de un robo.

Según un informe que realizó esta semana LN+, las hijas de la mujer no tenían conocimiento de que su madre salía con Pedro, mientras quelas hijas del hombre sí sabían del vínculo de su padre con Juana.