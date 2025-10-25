Chubut: buscan a dos jóvenes que desaparecieron en Comodoro Rivadavia, cerca del operativo por la pareja de jubilados

Mientras las autoridades de seguridad chubutenses tratan de dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, la pareja de la que no se tiene rastro desde hace 13 días, la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia comunicó que dos hombres desaparecieron cerca de donde se encontró la camioneta de los jubilados. Los jóvenes fueron vistos por última vez el jueves 16 de octubre.

Uno de ellos fue identificado como Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, quien al momento de su desaparición lucía una campera de color negro, un pantalón jogging negro con rojo y zapatillas grises, y se encontraba en el barrio Don Bosco, también conocido como “Kilómetro 8″.

Según los datos que aportó la división para contribuir a la búsqueda, nació en Comodoro Rivadavia mide aproximadamente 1,75 metros y tiene una contextura física de alrededor de 80 kilogramos, ojos marrones y cabello lacio, corto y negro.

Luciano Emanuel Vivar desapareció el 16 de octubre

Por otra parte, informó la desaparición de Héctor Omar Carrasco, de 30 años, quien fue visto por última vez en el barrio Máximo Abasolo. También es oriundo de Comodoro Rivadavia, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos marrones oscuros y el pelo negro, lacio y largo. Lucía un pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrones.

El otro joven desaparecido se llama Héctor Omar Carrasco

La División de Búsqueda de Personas señaló que ante cualquier información sobre el paradero de ambos jóvenes se puede comunicar al teléfono 297-4082600 o a la comisaría más cercana.

Qué se sabe de la pareja de jubilados

Kreder y Morales, quienes se conocieron hace un mes, desaparecieron hace 13 días en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Estaban recorriendo el sur del país cuando, aparentemente, se encajaron en una zona de barro con su camioneta y salieron a buscar ayuda. El vehículo estaba cerrado con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior. Además, la policía encontró una carpa, una bolsa de dormir, comida y agua.

De momento se mantienen abiertas todas las hipótesis: desde un accidente hasta la posibilidad de un hecho delictivo. Este viernes, los investigadores descartaron la pista del llamado anónimo al 134, que indicaba que se habría tratado de un robo.

Según un informe de LN+, las hijas de la mujer no tenían conocimiento de que su madre salía con Pedro, mientras quelas hijas del hombre sí sabían del vínculo de su padre con Juana.