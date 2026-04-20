Por prescripción de la acción penal, sobreseyeron al exmarido de Carolina Píparo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de La Plata dispuso el "sobreseimiento total y definitivo" de Juan Ignacio Buzali, exmarido de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) y actual directrora del Banco Nación Carolina Píparo, en el juicio donde fue juzgado por haber atropellado a dos motociclistas que había confundido con delincuentes.

Buzali había llegado a juicio acusado de homicidio en grado de tentativa. Pero los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci entendieron que la acción de Buzali se enmarcaba en un caso de lesiones leves imprudentes y, como consencuencia, estaba prescripta la acción penal.

Así se desprende de la sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION.

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