Claudio Barrelier ya está en Tribunales para ser indagado por el femicidio de Agostina Vega

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier, acusado de ser el femicida de Agostina Vega, está cara a cara con el fiscal Raúl Garzón. Es la tercera vez que se ven, pero la primera después de que el cuerpo desmembrado de la adolescente fuera encontrado hace dos semanas en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Barrelier pasó de estar imputado por privación ilegítima de la libertad a homicidio agravado por femicidio. Ahora, la Fiscalía podría incluir el agravante de criminis causa: que haya engañado a Agostina para que fuera a su casa del barrio Cofico, la haya abusado y la haya matado para ocultar ese delito.

Los informes forenses preliminares indican que la adolescente habría sido abusada y luego asesinada por asfixia por ahorcamiento.

Los otros dos acusados por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, serían indagados mañana.

Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido por compartir su pasión futbolística por Instituto de Córdoba, al igual que la madre de Agostina, Melisa Heredia.

Los investigadores sostienen que Fassetta no pudo haber sido completamente ajeno a un hecho que ocurrió prácticamente en el mismo lugar donde él se alojaba de forma temporaria por un favor de Barrelier.

Del mismo modo, creen que Andreani, expareja de Barrelier, podría haber sabido cuál era el motivo por el que su examante le pidió prestado el auto el lunes 25 de mayo por la mañana, es decir, poco más de un día después del femicidio en la vivienda de Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico de la capital provincial.

En un video se los vio juntos en la puerta de una ferretería y delante del auto. Además, ella mandó a lavar el vehículo porque estaba embarrado después de la incursión en el descampado de Ampliación Ferreyra.

Los abogados querellantes tienen miradas diferentes sobre la motivación del femicidio. Los representantes del padre apuntan a una cadena de responsabilidades más amplia y a la posible implicación de un “grupo criminal organizado”.

“Creemos que los allanamientos pueden arrojar novedades que van a estar en boca de todos”, dijo Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega en la querella. Considera que podría haber más personas involucradas. “Yo hablo de más víctimas; no es la primera vez que este hombre y este grupo de personas cometen un hecho atroz”, añadió. Los delitos podrían no ser solo femicidios.

En cambio, Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina, sostiene que “víctima y victimario se conocían” y que “Barrelier la llevó” a su casa “con excusas que habrá que determinar cuáles fueron”. Su hipótesis es que abusó de la niña y que, para evitar que lo denunciara con Heredia —de quien había sido pareja— la mató.

Nayi no coincide con la abogada del padre de Agostina en cuanto a que detrás del crimen haya una banda criminal o un negocio de drogas. Sí admite que puede haber otras personas que hayan escuchado algo o que hayan colaborado en el encubrimiento del crimen.