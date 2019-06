María Lourdes Arangio Frixione tenía 32 años

Raúl Devias, el hombre detenido en Colegiales por la muerte de su expareja y por haber descartado el cadáver envuelto en frazadas en la calle , a metros de su casa, presentará hoy un escrito en el que explicará que no se trató de un homicidio, sino de un "exceso de consumo" y planteará que mover un cuerpo no es delito.

Así lo informó su abogado defensor, Héctor Rodríguez, a la agencia de noticias Télam. Devias, de 50 años, conocido con el apodo de El Gitano e imputado por el femicidio de su exnovia, María Lourdes Arangio Frixione, ampliará hoy su declaración indagatoria ante el juez Damián Kirszenbaum, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26.

"Mi cliente, quien tiene problemas de adicción a las drogas, aún no está en condiciones de declarar y lo mejor será una defensa por escrito en la que se le explicará al juez todo lo que sucedió", dijo Rodríguez a Télam.

El abogado agregó: "En este caso no hubo un homicidio, sino un exceso de consumo de estupefacientes. Tengo la íntima convicción de que mi cliente no mató a nadie. Tenemos en claro lo que pasó sin ver la autopsia. Tomó decisiones equivocadas en una situación de pánico. Pero mover un cadáver no es una conducta delictiva. Si la muerte no tiene una causa violenta, no es encubrimiento".

¿Relación violenta?

Rodríguez explicó que en el escrito que presentará, le pedirá al juez Kirszenbaum la declaración testimonial de un amigo de la pareja que "conocía bien a ambos y puede desestimar algunos comentarios que hubo en torno a que tenían una relación violenta".

El hecho se descubrió el martes pasado a la mañana, cuando un vecino llamó a la línea de emergencias 911 para reportar la presencia de un bulto de grandes dimensiones, empaquetado con frazadas, en Céspedes al 2900, de Colegiales.

Se trataba del cadáver de María Lourdes Arangio Frixione, de 32 años. El cuerpo estaba vestido con una calza y un buzo negro, pero sin calzado, y llevaba varios días muerta.

Investigación

Devias quedó detenido a partir de un video de una cámara de seguridad de la cuadra, que grabó el momento en el que el cadáver era depositado detrás de un camión rastrojero, estacionado a diez metros de su casa.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que Arangio murió de una congestión y un edema agudo de pulmón y que no tenía signos de una muerte violenta, por lo que se esperan estudios complementarios para determinar con precisión las causales de la muerte.