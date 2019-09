José Luis Mendizabal y Adriana Aruj, padres de Macarena, con una foto de su hija unos meses antes del accidente Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Más de cuatro años pasaron desde la madrugada del 5 de abril de 2015, cuando la joven estudiante de la UCA Macarena Mendizabal quedó en estado vegetativo tras ser embestida por el corredor de autos Santiago Silvoso a la salida de un boliche de la Costanera porteña. Hoy, finalmente, comenzó el juicio oral donde el principal acusado, de 40 años, utilizó el tiempo que tenía para declarar leyendo una carta en la que negó las acusaciones en su contra y contó los diversos proyectos en los que se inmiscuyó tras el accidente.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral Criminal 24, en la calle Paraguay. Su inicio estaba previsto para las 10 de la mañana, pero comenzó antes, lo que provocó que familiares y amigos de los Mendizabal tuvieran que aguardar afuera de la sala de audiencias las primeras horas del proceso.

Un primo hermano de la madre de Macarena, Hernán Aruj, contó a LA NACIÓN lo que sucedió en los primeros minutos del juicio. "Silvoso leyó una carta que tenía preparada, que constaba de dos partes. En una negó los tres hechos que se le imputan: que venía manejando en zig zag, que pasó el semáforo en rojo y que conducía en estado de ebriedad. En la segunda parte de la carta dijo que en este tiempo trabajó con ONG de prevención de accidentes. Además, que dejó de manejar hace dos años pero que mientras manejaba llevaba una cámara en su auto para grabar cualquier hecho que pueda acontecer. También dijo que tiene la idea de iniciar un proyecto de poner cámaras en los autos con ese objetivo", contó.

Santiago Silvoso, el día que concurrió a Tribunales por primera vez Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Según consta en el expediente, el día del accidente el test de alcoholemia de Silvoso dio 1.46. El auto en el que viajaba Macarena era conducido por Ramiro Sala Giménez, quien manifestó no recordar nada del accidente.

Aruj añadió que Silvoso lloró mientras hablaba y que manifestó que no se niega a declarar pero pidió no seguir declarando en ese momento por encontrarse afectado por la situación. "En consecuencia no se le hizo ninguna pregunta", agregó el familiar de Macarena.

Macarena era estudiante de psicología de la UCA y hacía patín artístico, además, se había encariñado con un niño de un hogar que todavía la sigue visitando con frecuencia.

A las 11 comenzó el primer testigo del accidente, Braulio Osvaldo Figueredo.