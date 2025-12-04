Abasto: desalojaron una casa que estuvo usurpada durante treinta y tres años

La Policía de la Ciudad recuperó este jueves una casa en la zona del Abasto que estaba tomada desde 1992, y otra en Constitución que tenía denuncias por punto de venta de drogas. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de las propiedades número 518 y 519 devueltas a sus dueños.

En el operativo que se ejecutó en el primer inmueble, ubicado en Lavalle 3263 a metros del Abasto Shopping, participaron la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Red de Atención.

Según un comunicado del gobierno de la Ciudad, vivían allí 19 personas, la mayoría extranjeros. Asimismo, se informó que había múltiples denuncias por disturbios por parte de los vecinos. El desalojo cuenta con orden judicial vigente.

Desalojos CABA

Desalojo en Constitución

La policía de la ciudad realizó también este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en Brasil 1390 en el barrio de Constitución. Este operativo incluyó la clausura del inmueble realizada por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) por peligro inminente de derrumbe.

En el comunicado, el GCBA explicó que allí vivían 22 familias y algunas de las personas que tienen domicilio en esa vivienda se encuentran detenidas actualmente en una alcaldía ya que existían denuncias sobre actividades ilícitas vinculadas al inmueble.

Desde el gobierno de la Ciudad especificaron que en estos dos últimos años recuperaron sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas

“Hoy recuperamos dos inmuebles en un solo día: una propiedad en Balvanera que estaba tomada desde 1992, y un edificio en Constitución donde los vecinos denunciaron que sus ocupantes alteraban la seguridad del barrio. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que precisó que se trataban de las propiedades número 518 y 519 devueltas a sus dueños desde que comenzó su gestión.

“Cuando llegamos al Gobierno, sabíamos que no iba a ser fácil. Durante años eligieron mirar para otro lado, convivir con la ilegalidad y justificar la inacción. Nosotros tomamos una decisión política clara: hacer cumplir la ley y devolverle a cada porteño lo que es suyo”, completó Macri.

Asimismo, desde el gobierno de la Ciudad especificaron que en estos dos últimos años recuperaron sitios históricos que estuvieron ocupados por décadas como la Casa Blaquier en el centro porteño, el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano y la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya.

“También fueron devueltos a sus dueños exhoteles en Constitución, San Telmo y Flores donde se vendían drogas o se ejercía la prostitución, al igual que inmuebles en Almagro, Palermo, La Boca, Villa Crespo, Barracas y Once, entre otros barrios, y el predio conocido como “La Lechería” en Villa del Parque”, especificaron.

En esa línea, remarcaron que estos desalojos se suman a los 13 megaoperativos para expulsar a unos “18 mil manteros en distintas zonas clave de la Ciudad, como Once, Flores (en la avenida Avellaneda y sus inmediaciones), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra” con el fin de mejorar el ordenamiento urbano y la seguridad.