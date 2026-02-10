Condenan a un anestesiólogo por la muerte de un niño de 4 años y lo inhabilitan por siete años y medio

Este mediodía se conoció el veredicto en el juicio de cesura contra Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesiólogo declarado penalmente responsable de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo, de cuatro años, ocurrida el 11 de julio de 2024 durante una cirugía en el Sanatorio Juan XXIII, de General Roca, provincia de Río Negro. El juez Emilio Stadler lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses.

Además de la inhabilitación, Krause deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas presentarse cada mes ante la Justicia y no cometer nuevos delitos. En el juicio se expuso que el profesional abandonó el quirófano durante la intervención y utilizó su teléfono celular mientras el niño era operado, en una sala que carecía de un desfibrilador y de controles clínicos adecuados. Para el tribunal, esas acciones y omisiones fueron determinantes en el paro cardíaco que derivó en la muerte encefálica del paciente, que no tenía antecedentes de salud previos.

La fiscalía había solicitado la misma pena, aunque con una inhabilitación por 10 años, posición que también sostuvo la querella en representación de los padres del niño. La defensa pidió aplicar el mínimo previsto para el delito y limitar la prohibición profesional al ámbito pediátrico. La madre de Valentín tomó conocimiento del cuadro clínico días después de la cirugía y presentó la denuncia el 18 de julio de 2024, tras confirmar que el niño había sufrido un paro cardíaco en quirófano y que la máquina de anestesia había quedado sin funcionamiento al menos durante 20 minutos mientras el anestesista estaba ausente.

