5 farmacias para aprovechar con Club LA NACION
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- 1. Openfarma
Una cadena que ha superado el formato de la farmacia tradicional. Además del mostrador de medicamentos, tiene una propuesta fuerte en dermocosmética, maquillaje, perfumería, cuidado capilar y productos para bebés. Y para quienes prefieren resolver todo desde casa, la tienda online también permite comprar sin moverse.
15% en compra online en categorías seleccionadas y en compra presencial en farmacia particular y perfumería, los lunes y miércoles
- 2. Selma
Una farmacia que fue mucho más allá del mostrador. Su catálogo incluye dermocosmética, fragancias, suplementos, electro salud, electro belleza, productos para bebés y hasta artículos de hogar, con marcas como La Roche-Posay, Isdin, Vichy, Eucerin, Dermaglos y Caviahue, entre muchas otras.
- 3. Farmaonline
Esta es una plataforma 100% digital que conecta a los compradores con farmacias de todo el país. Su catálogo es de los más amplios del rubro: cuidado personal, dermocosmética, maquillaje, perfumes, nutrición y deporte, bebés, electro salud, electro belleza y hasta productos de limpieza para el hogar. Tiene la ventaja de poder retirar los pedidos sin cargo en la farmacia más cercana o recibirlos con envío a domicilio.
10% en compra online acumulable con promociones todos los días
- 4. Farmacias TKL
En las 11 sucursales de esta cadena se destaca la fuerte apuesta a la dermocosmética, con marcas nacionales e internacionales como La Roche-Posay, Isdin, Vichy, Eucerin, Avène, Caviahue y Eximia, entre otras. También tiene cuidado personal, nutrición y productos para bebés, así como medicamentos y una asesoría experta para cada necesidad.
20% en la compra de medicamentos y 10% en perfumería, los viernes
- 5. Salud Global Farmacias y Perfumerías
Un grupo de farmacias con más de 40 años de trayectoria que combina la propuesta clásica del mostrador con una oferta amplia en dermocosmética, maquillaje, perfumería y suplementos deportivos.
10% en dermocosmética, maquillajes, perfumes y suplementos los lunes y sábado
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