5 farmacias para aprovechar con Club LA NACION

1. Openfarma

Openfarma cuenta con una gran selección de productos

Una cadena que ha superado el formato de la farmacia tradicional. Además del mostrador de medicamentos, tiene una propuesta fuerte en dermocosmética, maquillaje, perfumería, cuidado capilar y productos para bebés. Y para quienes prefieren resolver todo desde casa, la tienda online también permite comprar sin moverse.

15% en compra online en categorías seleccionadas y en compra presencial en farmacia particular y perfumería, los lunes y miércoles

2. Selma

Selma cuenta con 14 sucursales entre Buenos Aires y alrededores

Una farmacia que fue mucho más allá del mostrador. Su catálogo incluye dermocosmética, fragancias, suplementos, electro salud, electro belleza, productos para bebés y hasta artículos de hogar, con marcas como La Roche-Posay, Isdin, Vichy, Eucerin, Dermaglos y Caviahue, entre muchas otras.

10% todos los días

3. Farmaonline

Farmaonline te acerca lo mejor de las distintas farmacias del país

Esta es una plataforma 100% digital que conecta a los compradores con farmacias de todo el país. Su catálogo es de los más amplios del rubro: cuidado personal, dermocosmética, maquillaje, perfumes, nutrición y deporte, bebés, electro salud, electro belleza y hasta productos de limpieza para el hogar. Tiene la ventaja de poder retirar los pedidos sin cargo en la farmacia más cercana o recibirlos con envío a domicilio.

10% en compra online acumulable con promociones todos los días

4. Farmacias TKL

Farmacias TKL ofrece desde medicamentos a una amplia oferta de dermocosmética

En las 11 sucursales de esta cadena se destaca la fuerte apuesta a la dermocosmética, con marcas nacionales e internacionales como La Roche-Posay, Isdin, Vichy, Eucerin, Avène, Caviahue y Eximia, entre otras. También tiene cuidado personal, nutrición y productos para bebés, así como medicamentos y una asesoría experta para cada necesidad.

20% en la compra de medicamentos y 10% en perfumería, los viernes

5. Salud Global Farmacias y Perfumerías

Salud Global ofrece una atención personalizada para resolver toda duda

Un grupo de farmacias con más de 40 años de trayectoria que combina la propuesta clásica del mostrador con una oferta amplia en dermocosmética, maquillaje, perfumería y suplementos deportivos.

10% en dermocosmética, maquillajes, perfumes y suplementos los lunes y sábado