Un nuevo edificio de 5600 m2 nuevos y 70 consultorios: cómo es la megaobra que moderniza un hospital clave de la Ciudad

El gobierno porteño informó que el proceso de infraestructura que se realiza en el Hospital General de Agudos Dr. José María Penna estará finalizado en el mes de julio e incluye importantes cambios que beneficiarán la atención de los pacientes.

A través de un comunicado se indicó que continúa avanzando la construcción de un nuevo edificio de consultorios externos, una obra de 5600 metros cuadrados que permitirá cohesionar varios pabellones y optimizar la atención de miles de pacientes del sur de la Ciudad.

Se realizaron mejoras en las áreas de circulación y guardia del Hospital Penna

“La nueva estructura, cuya finalización está prevista para fines de julio de 2026, se desarrolla sobre la Avenida Almafuerte, el punto de mayor flujo de ingreso al predio”, especifica el escrito sobre la obra.

El objetivo central de esta etapa es reubicar los consultorios que hoy funcionan en el Pabellón Mouras hacia esta nueva locación, consolidando y vinculando directamente gran parte de la consulta externa del hospital.

Cómo quedarán los niveles de alta complejidad

De acuerdo a la información oficial, el proyecto se desarrolla en planta baja y en un primer piso. La organización arquitectónica contará con los siguientes sectores, conectados por amplias salas de espera:

Área Administrativa y Docencia: las oficinas administrativas se ubicarán en la planta baja, mientras que la planta alta estará dedicada exclusivamente a las aulas de docencia para la formación de profesionales.

las oficinas administrativas se ubicarán en la planta baja, mientras que la planta alta estará dedicada exclusivamente a las aulas de docencia para la formación de profesionales. Servicio de Odontología: contará con un área integral en la planta baja para facilitar el acceso.

contará con un área integral en la planta baja para facilitar el acceso. Servicio de Kinesiología: ubicado también en la planta baja, con espacios diseñados para la rehabilitación.

ubicado también en la planta baja, con espacios diseñados para la rehabilitación. Consultorios Generales: se distribuirán en ambos niveles (PB y 1° piso) para albergar las 70 nuevas salas de atención y los 18 boxes destinados a salud mental.

El Hospital Penna atraviesa un proceso de transformación de su infraestructura

Qué incluye la renovación eléctrica

Para garantizar que el hospital pueda operar de manera ininterrumpida ante cualquier evento climático o falla de red, la obra incluye una renovación eléctrica total. Se instaló un nuevo centro de transformación con dos transformadores de 1600 kilovoltiamperio y grupos electrógenos de refuerzo de 450 kilovoltiamperio, asegurando el suministro en áreas críticas.

Cómo es el plan de modernización

Este nuevo pabellón de consultorios incluye la puesta en valor sectores estratégicos :

Neonatología: mejora integral para el cuidado de recién nacidos.

mejora integral para el cuidado de recién nacidos. Servicio de diálisis: modernización de puestos de atención.

modernización de puestos de atención. Laboratorio y administración: optimización de la gestión interna y diagnósticos.

Complementariamente, se realizaron mejoras en las áreas de circulación y guardia, incorporando nueva señalética, pintura y renovación de sanitarios para mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias durante la consulta.

Así, el Hospital Penna gana capacidad operativa y logra separar definitivamente la atención ambulatoria de las emergencias. El proyecto representa una de las inversiones más significativas en infraestructura de salud para los años 2025 y 2026 en la Ciudad.

Las obras en el Hospital Penna

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó: “El nuevo edificio de consultorios externos nos va a permitir centralizar servicios que hoy están dispersos, haciendo que la atención sea más ágil, integrada y accesible para los vecinos de la Ciudad, con espacios más modernos y una circulación mucho más simple dentro del hospital”.