CÓRDOBA.- El Estado nacional fue condenado a indemnizar con $170 millones a la familia de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente cordobés de 22 años que murió en junio de 2022 durante un “bautismo militar” en un cuartel del Ejército Argentino en Corrientes. El joven murió por asfixia mecánica por broncoaspiración en la sede del Grupo de Artillería de Monte 3, de Paso de los Libres. Por el caso hay seis militares condenados a penas de hasta ocho años de prisión.

Enrique Novo, abogado de la familia de Chirino (cuyo padre falleció el año pasado en un siniestro vial), explicó que el Juzgado Federal de Río Cuarto reconoció “todos los hechos, las responsabilidades y el vínculo entre el suceso y el daño ocasionado” .

De todos modos, adelantó que apelará el fallo por diferencias en los cálculos de actualización de la indemnización, establecidos sobre valores de 2022. También se proyecta que el Estado hará lo propio, con lo que la causa llegaría a la Cámara Federal de Córdoba.

Hace dos semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra los exmilitares involucrados en la muerte de Chirino. Rechazó los recursos presentados por las defensas, la fiscalía y la querella y mantuvo la calificación de abandono de persona seguido de muerte, en concurso con abuso de autoridad, sin modificarla a homicidio.

Las penas de prisión efectiva fueron para Luis Acosta y Claudio Luna (siete años y medio), Rubén Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga (siete años) y Emanuel Martínez, Exequiel Aguilar y Gerardo Bautista (seis años y medio).

En la madrugada del 19 de junio de 2022, en el Casino de Oficiales del Grupo de Artillería de Monte 3, en Paso de los Libres, durante una cena organizada como “bienvenida” para subtenientes recién salidos del Colegio Militar, oficiales superiores ordenaron el consumo excesivo de alcohol e impartieron órdenes “humillantes”.

Matías Chirino llegó dos días antes a Paso de los Libres convocado por un oficial para la fiesta de "bautismo".

Eran las 5 del domingo cuando un oficial de servicio fue alertado por dos compañeros de Chirino, quienes le advirtieron que el subteniente estaba inconsciente en la habitación. El oficial fue a la habitación y constató que tenía el cuerpo frío y sus signos vitales eran muy débiles; avisó a un superior, quien ordenó el traslado del joven al Hospital San José, donde se constató su muerte. La autopsia reveló que había fallecido por una “broncoaspiración por alimentos”.

Según la causa judicial, otros dos compañeros de Chirino terminaron con una intoxicación alcohólica de grado 2; fueron ellos quienes contaron lo que habían padecido. Como el joven cordobés había sido enviado a reponer bebidas, cuando regresó, lo obligaron a tomar de una sola vez todo lo que los otros habían ingerido en la última hora.

En la instrucción del caso los procesamientos fueron dictados por homicidio; la fiscalía y la querella reclamaron penas de hasta 21 años de cárcel. En el juicio, a fines de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a seis militares, pero bajo otras acusaciones, y absolvió al subteniente Gerardo Sebastián Bautista, al teniente Franco Damián Grupico y a la subteniente Claudia Daniela Cayata, quienes habían llegado al proceso imputados como partícipes secundarios.

En diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas, pero redujo las penas; en tanto, revocó la absolución de Bautista y lo condenó a seis años y seis meses de prisión.

La familia de la víctima y la fiscalía apelaron las absoluciones y la aplicación de la figura de abandono de persona seguida de muerte. El planteo fue desestimado por la Corte Suprema, que hizo lo mismo con los recursos de queja de las defensas de Luna, Ruiz y Martínez.