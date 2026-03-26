Condenaron a un miembro de la banda de Los Monos por extorsionar al presidente de Newell’s

Uno de los lugartenientes de Guille Cantero, líder de la Banda de los Monos, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión como integrante de una asociación ilícita que, entre otros delitos, extorsionó al presidente de Newell’s, Ignacio Astore.

En un juicio abreviado, la jueza Valeria Pedrana le impuso aquella pena a Luciano Gallardo, a quien se le había imputado haber formado parte de “una organización criminal destinada a cometer una multiplicidad de delitos contra las personas, la propiedad, la libertad y la seguridad pública, a través de los cuales procuraban obtener un lucro indebido con los distintos negocios asociados a la barra brava del Club Atlético Newell’s Old Boys”.

Esa organización criminal, según la acusación fiscal, obtenía “dinero recibido por la dirigencia de la institución deportiva ante cada partido disputado de local, la reventa de entradas de protocolos, la organización de eventos, el cobro por estacionamiento en lugares públicos y el cobro de comisión por la venta de comidas y bebidas” en puestos callejeros.

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