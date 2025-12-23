¿Recrudece la violencia narco?: triple crimen en el corazón del barrio de Los Monos

ROSARIO.-Un triple crimen sacudió Rosario durante la madrugada de este martes en un lugar emblemático: el barrio Las Flores, una zona de dominio de la banda de Los Monos. Esta organización criminal viene siendo blanco de crímenes durante los últimos meses. Dylan Cantero, uno de los hermanos del líder del grupo narco Máximo “Guille” Cantero, fue atacado dos veces en el barrio y después de salvar su vida de milagro está actualmente preso en el penal de Piñero, en un pabellón de alto perfil.

Este triple asesinato se produjo casi en el borde del barrio, en el extremo norte, donde las casas son precarias y hay un basural de grandes dimensiones. La escasa información que surgió esta mañana apunta a que el ataque se produjo en España y Lirio, cerca de la 1.15. Dos personas murieron en el lugar, mientras una tercera falleció en el Hospital Centenario donde había sido derivado. Hay un cuarto herido que quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), con lesiones de arma de fuego en el rostro.

De acuerdo a la información oficial, el SIES recibió varios llamados al 911 solicitando ambulancias por cuatro personas heridas de arma de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la situación y constataron que la escena estaba bajo resguardo de Prefectura Naval Argentina. Minutos más tarde se confirmó el fallecimiento en el lugar de Erica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre aún no identificado.

Los otros dos heridos fueron trasladados a centros de alta complejidad. Al HECA ingresó Lisandro Roque A., domiciliado en Villa Gobernador Gálvez, con heridas de arma de fuego en el rostro y en el tórax. Por la gravedad de las lesiones quedó internado con pronóstico reservado. En tanto, al Hospital Centenario fue derivado Sergio Fabio Roldán, de 34 años, con múltiples impactos en el tórax y en los miembros superiores. Cerca de las 3.56, desde ese centro asistencial informaron que Roldán falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas de bala.

Hace diez días se produjo un doble crimen en la zona sudoeste de Rosario, donde un sicario que llegó a pie disparó contra un grupo de personas que estaban en la vereda en el barrio Triángulo. Murió un chico de 16 años y un hombre de 35 años.

El ataque ocurrió a la 1.20 de la madrugada en Cisneros al 6300, entre Campbell y Pamaló. El lugar se conoce como barrio Toba, aunque oficialmente tiene otro nombre. Vive allí gente de esa comunidad de pueblos originarios que llegaron, en su mayoría, desde Chaco. La zona quedó conmovida por los dos crímenes, sobre todo por el de la adolescente de 16 años llamada Deisy Jazmín Durán, que falleció por un tiro en la cabeza.

En esa zona de Rosario se repiten desde hace tiempo crímenes vinculados al narcotráfico. En julio de este año, un hombre de 30 años fue acribillado en Manantiales al 3700. Doce vainas servidas quedaron en la escena del crimen, prueba de un ataque coordinado.

En los últimos once meses se produjeron, de acuerdo a cifras oficiales, 104 homicidios en el departamento Rosario. Los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe revelan que en noviembre de 2024 se registraban 85 homicidios, mientras que en 2025 se alcanzaron los 104, lo que muestra un incremento del 22,4%. Pero esa cifra es menos impactante si se contrasta con 2023, cuando fueron asesinadas 260 personas en Rosario.

Las armas de fuego siguen siendo el medio empleado en la gran mayoría de los homicidios en Rosario. Según los datos de noviembre de 2025 del Observatorio de Seguridad Pública, representan el 79,8% de los casos (83 víctimas).

Paralelamente al incremento de los asesinatos, los informes oficiales muestran un aumento de personas heridas por armas de fuego en Rosario. Durante 2025, el departamento registró 363 heridos acumulados hasta noviembre, lo que evidencia un panorama de violencia armada sustancialmente más amplio que el reflejado en homicidios consumados.

En noviembre de este año se registraron 41 heridos por armas de fuego en Rosario, lo que sitúa este mes como uno de los más críticos del año en términos de víctimas no letales de violencia armada. Este dato sugiere que, mientras el número de homicidios ha aumentado, la exposición general a la violencia por armas de fuego es aún más extensa.

Según el informe de noviembre de 2025, el 56,7% de los homicidios en Rosario ocurren en contextos vinculados a economías ilegales u organizaciones criminales (59 casos). Los conflictos interpersonales explican el 25,0% de los casos (26 víctimas), mientras que los homicidios en ocasión de robo representan el 3,8%.