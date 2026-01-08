Condenaron en apenas 72 horas a dos narcotraficantes tras ser detenidos con cocaína en una lancha

Apenas tres días después del arresto, fueron condenados dos traficantes de drogas en Chaco. Se trató del primer caso en el que fue implementada en la región norte la reforma del Código Procesal Penal en una causa de narcotráfico, que permite ante situaciones de arresto en flagrancia definir penas en un juicio abreviado.

La condena a 4 años y seis meses de prisión alcanzó a dos ciudadanos paraguayos, que habían sido detenidos por el contrabando de más de dos kilos de cocaína, carga de drogas que trasladaban en una lancha por el río Paraná, a la altura del kilómetro 1238, en la localidad chaqueña de Isla del Cerrito.

La Unidad Fiscal de Resistencia, a cargo de los fiscales Federico Martín Carniel y María Susana Liwsky, dispuso el traslado de los detenidos a la Prefectura Barranqueras, en la localidad portuaria al sudoeste de la provincia.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2025 cuando efectivos de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Barranqueras realizaban un patrullaje preventivo en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, en el marco del “Plan Paraná”, parte de la estrategia nacional “Fronteras Blindadas”.

En ese contexto, detectaron una lancha a motor que navegaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino por un paso no habilitado. Al intentar identificar a sus ocupantes, estos intentaron darse a la fuga. Con la colaboración de personal de los destacamentos de la Prefectura en Isla del Cerrito y Paso de la Patria se logró la captura de los sospechosos.

Durante la inspección, se hallaron dos paquetes recubiertos con papel metalizado que contenían 2,056 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los peritos de la Prefectura calcularon que el valor del cargamento es superior a los 46 millones de pesos. Los dos ocupantes de la embarcación, de 28 y 29 años respectivamente, fueron detenidos en el lugar.

La UFI Resistencia dispuso el secuestro del estupefaciente incautado, la embarcación, el motor fuera de borda, un arma blanca y otros elementos de interés para la causa, así como el alojamiento de los involucrados en dependencias de la Policía Federal Argentina.

Luego de ser detenidos, los sospechosos fueron trasladados a la prefectura de la ciudad de Barranqueras, al sudoeste de la provincia

El 27 de diciembre de 2025, en una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, las partes llegaron a un acuerdo pleno en el marco del procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Penal Federal, recientemente implementado en el distrito.

“Se hizo el peritaje químico, se detectó que era cocaína y coincidimos con el defensor oficial que la mejor opción era un juicio abreviado. En la primera audiencia le pedimos a la jueza que se homologue el acuerdo pleno con reconocimiento de responsabilidad de parte de los imputados”, informó el fiscal Federico Carniel a LA NACION.

La jueza federal de Garantías, Zunilda Niremperger, dictó sentencia de 4 años y 6 meses de prisión, calificando el hecho como contrabando agravado de estupefacientes.

Sistema acusatorio

El 1° de diciembre de 2025 comenzó a regir el Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Chaco, Formosa y Corrientes. El nuevo ordenamiento normativo de corte acusatorio se viene implementando progresivamente en distintas provincias desde junio de 2019.

“Tenemos muchas más herramientas para poder analizar e investigar cada caso y poder resolverlo sin muchas formalidades, sobre todo en estos casos donde la prueba se concentra en el lugar del hecho y los imputados son agarrados con la mano en la masa”, expresó Carniel, quien ejerce como jefe de la Unidad Fiscal Resistencia, en referencia al nuevo sistema acusatorio.

“Tuvimos otro caso con un camión lleno de cigarrillos donde se lo tipificó como encubrimiento de contrabando. Al camionero se le dio una probation, tuvo que pagar tres millones de pesos a un merendero y nos entregó el teléfono celular con la clave para que podamos seguir investigando y determinar dónde cargó la mercadería; según el GPS, habría sido en Formosa. Todo eso en un periodo de 48 horas. Antes tardaban 3 años en llegar a juicio”, agregó Carniel.

Según el Ministerio de Justicia, el nuevo sistema “ordena los roles procesales y permite meter presos a los delincuentes en tiempo récord”.

“Ya implementamos el Sistema Acusatorio en el 65% del territorio nacional, agilizando los tiempos de la Justicia, y dejando atrás los procesos en papel y avanzando hacia la oralidad, con audiencias videograbadas y tecnología de vanguardia en los juzgados”, expresó el ministerio en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el nuevo sistema se caracteriza por la simplicidad y celeridad de los plazos, la concentración de la actividad procesal en las audiencias, la eficiencia en las investigaciones y la producción de la prueba realizada por las partes en presencia de los jueces.