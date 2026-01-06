Detectan dosis mortales de cocaína “cortada” con un antiparasitario para animales

El avance de la investigación de casos de una letal intoxicación con dosis de cocaína adulteradas que se habría cobrado las vidas de dos consumidores en la ciudad de Neuquén arrojó una revelación inquietante: algunas de las muestras incautadas en uno de los cuatro allanamientos realizados en la causa arrojó que la droga estaba “cortada” con un medicamento veterinario cuyo consumo en humanos puede ser altamente tóxico.

Según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional, los análisis solicitados por la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyeron que la cocaína había sido adulterada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario.

La investigación fue iniciada el 16 de diciembre pasado luego de que el Ministerio de Salud de la provincia emitiera un alerta sobre tres casos de personas que habían consumido estupefacientes y que presentaban “síntomas no habituales para este tipo de droga”. De los tres casos, que comprometieron a varones, dos personas murieron y otra fue internada.

La aparición de los casos derivó en una alerta sanitaria emitida por el Sistema de Salud de la provincia, a partir de la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y zonas aledañas.

La pesquisa “permitió avanzar en distintas medidas judiciales que derivaron en la identificación de cuatro puntos de venta distintos, donde se realizaron allanamientos y secuestro de drogas y de otros elementos de interés para la causa”, informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Los operativos se realizaron en los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte, luego de que se logró identificar los lugares donde dos de las tres personas afectadas por el consumo de la presunta cocaína adulterada habrían adquirido las dosis potencialmente letales.

Como resultado de los cuatro allanamientos, fueron secuestrados 20 gramos de hongos alucinógenos, plantines y cogollos de Cannabis Sativa, 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una balanza, que estaban en los restantes domicilios.

En lo que respecta puntualmente a cocaína, en uno de los inmuebles allanados se encontraron 85,1 gramos de clorhidrato de cocaína y en otra vivienda, 46 gramos de la misma sustancia. En uno de esos domicilios compró la droga el consumidor que sobrevivió a la dosis contaminada.

Droga adulterada con un medicamento veterinario en Neuquén MPF Neuquén

El Levamisol es un medicamento veterinario de aspecto similar a la cocaína que ha sido utilizado como sustancia de corte y que puede provocar efectos adversos en las personas. Se trata de un antihelmíntico (desparasitante) con propiedades inmunomoduladoras, pero que, al ser consumido como droga, puede provocar efectos tóxicos severos, como vasculitis.

La investigación continúa en desarrollo para determinar responsabilidades y establecer el alcance de los hechos analizados, ya sea respecto de la venta de las drogas como en el caso concreto de la adulteración.