Conducía alcoholizado, tuvo un accidente con el auto y falleció su hijo de 8 años.

La comunidad de la ciudad misionera de Oberá no sale de su estupor luego de que, en un accidente de tránsito, un niño de 8 años muriera y su hermano, de 10, quedara internado en un hospital de Posadas gravemente herido.

Las víctimas viajaban en un auto que conducía el hombre, quien quedó detenido tras el incidente vial porque el test de alcoholemia arrojó que el hombre estaba borracho al momento del trágico suceso.

Este sábado por la tarde, alrededor de las 16.40, los bomberos debieron acudir de emergencia a la exruta 5, a metros del ingreso al barrio El Progreso, luego de que se comunicara que había una Chevrolet Corsa pick-up volcada. Por motivos que se desconocen, el rodado, conducido por un hombre identificado por los medios locales como Andrés P. de 36 años, “perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta”.

La Policía local y los servicios de emergencia trasladaron al conductor y a los menores al Hospital Samic de Posadas. Los médicos confirmaron el fallecimiento del niño de 8 años debido a un traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado).

La víctima fatal fue identificada por el medio local El territorio como Johan Sebastián. El otro niño que viajaba en la pick-up, dada la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital Madariaga de Posadas, donde permanecía internado con un cuadro reservado.

Tras ser sometido por la Justicia misionera a un test de alcoholemia, la Policía confirmó que el hombre “conducía alcoholizado”, por lo que fue detenido en el centro médico y quedó a disposición de la Comisaría Tercera.

Murió un funcionario misionero en un accidente de tránsito

A última hora de este sábado, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones murió en un siniestro vial. Néstor Facundo Galeano, de 47 años, iba a bordo de una motocicleta Honda 250 por la avenida Ulises Lopez, en el Acceso Oeste de Posadas, cuando perdió el control del vehículo, despistó y cayó sobre la cinta asfáltica, de acuerdo a lo informado por los medios locales. La víctima falleció en el acto.

Lamento profundamente la partida del amigo Facundo Galeano. Militante popular y funcionario. Mis sentidas condolencias a la familia. — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) November 23, 2025

Galeano se desempeñaba como Subsecretario de Derechos Económicos y Sociales del Ministerio, y tenía a su cargo programas como el de “Hambre Cero”. Desde la cartera provincial despidieron a la víctima: “Siempre en nuestros corazones”. Por su parte, el gobernador Hugo Passalacqua lo describió: “Militante popular y funcionario”.