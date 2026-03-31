“Gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”: qué pasó en el tiroteo de la escuela de Santa Fe

Un adolescente de 15 años ingresó el lunes por la mañana armado a la Escuela N.º 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros mientras se realizaba la formación escolar. Según el testimonio de un compañero, difundido por LN+, “gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”, lo que marcó el inicio de la secuencia de violencia.

El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 7.15, en el patio interno del establecimiento, cuando los alumnos estaban formados para el izamiento de la bandera. En ese marco, el atacante realizó entre cuatro y cinco disparos con una escopeta calibre 12/70, lo que provocó pánico y corridas.

Horror En Una Escuela De Santa Fe Así Escapaban Los Alumnos

El ataque y sus consecuencias

El agresor, que cursaba tercer año, mató a un estudiante de 13 años, identificado como Ian Cabrera Núñez —de primer año—, e hirió a otros dos alumnos, también de 13 y 15 años, que se encuentran fuera de peligro.

Además, otros seis estudiantes resultaron con lesiones leves en medio de la desesperación por escapar del lugar. Durante esos minutos, los alumnos rompieron vidrios, salieron por distintas vías del edificio y se comunicaron con sus familias en estado de angustia.

Uno de los heridos debió ser trasladado en código rojo al Hospital Regional de Rafaela, con impactos en la zona frontal y el tórax, mientras que el otro no presentaba un cuadro de gravedad.

Cómo ingresó el arma

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el adolescente logró introducir el arma al establecimiento al ocultarla en una funda de guitarra, aprovechando una actividad escolar vinculada a instrumentos musicales.

Una vez dentro, abrió fuego en el patio interno, en un momento de alta concentración de alumnos y docentes.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

Cómo fue reducido

El ataque logró ser detenido gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y consiguió quitarle la escopeta, evitando que continuara disparando.

Posteriormente, el adolescente fue aprehendido por la Policía local, mientras la escuela era evacuada y la zona permanecía acordonada.

Los alumnos salieron corriendo de la institución al escuchar los disparos

El estado de las víctimas

El director del hospital local confirmó que los heridos se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos permanecía lúcido y estable tras ser derivado para estudios de mayor complejidad.

En total, el saldo fue de nueve personas afectadas: un fallecido, dos heridos por disparos y seis con lesiones leves.

La escuela donde un alumno ingresó armado en San Cristobal, Santa Fe

Qué se sabe del agresor

El atacante tiene 15 años y era alumno regular de la institución. Por su edad, no será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, ya que la normativa aún no entró en vigencia.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, que generó una fuerte conmoción en esta localidad santafesina de unos 15.000 habitantes.