La caída del Negro Llanos, un “pesado” considerado el delincuente más peligroso de la zona oeste

Los detectives que estaban tras sus pasos se sorprendieron cuando irrumpieron en el domicilio. Dos cuadros de dos metros y medio por uno y medio colgaban de las paredes. En las pinturas se veían las imágenes de criminales de la vida real, como el capo narco Pablo Escobar Gaviria, o personajes de ficción, como Tommy Shelby, de la serie Peaky Blinders, y Tony Montana, el personaje interpretado por Al Pacino en la película Scarface. Entre ellos, sobresalía la figura de Diomedes Raymundo Moreno, un peruano que ahora está por ser juzgado por un secuestro extorsivo de un compatriota que, en marzo de 2024, estuvo cautivo cinco días hasta que fue liberado en Florencio Varela, en la zona sur del conurbano.

Moreno habría sido quien ordenó el secuestro de la víctima, un narco de La Matanza. Él y otros sospechosos están tras las rejas. A los investigadores les faltaba atrapar a una pieza clave del plan criminal: Nahuel Llanos, conocido como Negro y considerado por detectives policiales y judiciales como uno de los delincuentes más pesados de la zona oeste del conurbano.

El Negro Llanos, finalmente, fue detenido por detectives del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y en las últimas horas el fiscal federal de Morón Sebastián Basso pidió su procesamiento con prisión preventiva. El dictamen fue presentado ante el juez federal Juan Manuel Culotta.

“El Negro Llanos es un delincuente ‘pesado’. Refleja lo que sucede en los barrios y villas de La Matanza, donde un delincuente con armas detenta el poder. No es solo el negocio del narcotráfico: es el dominio del territorio y suplantar el poder estatal”, sostuvo a LA NACION un detective judicial que estuvo tras los pasos del sospechoso.

Moreno, el delincuente de los cuadros, habría ordenado el secuestro; Llanos y su banda se encargaron de ejecutarlo, explicaron fuentes judiciales.

El Negro Llanos fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina PFA

“La banda del Negro Llanos está vinculada con secuestros extorsivos de integrantes de bandas narco rivales, sicariato y narcomenudeo en distintas villas de La Matanza, como el barrio Villegas y Puerta de Hierro”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Como se dijo, el secuestro por el que se ordenó la detención de Llanos ocurrió en marzo de 2024. La víctima estuvo cautiva cinco días. Por su rescate, los secuestradores exigían 200.000 dólares. Finalmente el narco fue liberado sin que se pagara rescate, pero antes lo torturaron.

“Mientras estuvo secuestrada, la víctima fue sometida a múltiples tormentos: sufrió amenazas, fue golpeado en varias partes de su cuerpo, sometido a intentos de asfixia, quemado con cigarrillos, le pegaron un tiro en la pierna izquierda e inmediatamente después fue quemado en el mismo lugar con un encendedor, lesiones que fueron constatadas al ser revisado por un profesional médico el día de su liberación”, sostuvo el fiscal Basso al fundamentar el pedido de procesamiento y prisión preventiva de Llanos.

La víctima del secuestro fue capturada en La Matanza y liberada en Florencio Varela. Le robaron todas sus pertenencias, como su Volkswagen Bora, en el que circulaba cuando fue interceptado por los delincuentes.

“Las pruebas reunidas en la presente investigación resultan suficientes como para afirmar, al menos con el grado de certeza requerido para la instancia, que Llanos ha tomado parte en el secuestro extorsivo del que fue víctima R. A. J., hecho que comenzó a gestarse en fecha incierta, pero anterior al 17 de marzo de 2024, y se extendió hasta el 23 de marzo de 2024, día en que fue liberado, sin haber pagado rescate“, sostuvo Basso en su dictamen.

En una escucha telefónica incorporada al expediente, uno de los captores habló del Negro Nahuel (Llanos) y le contó a su interlocutora que no “había un peso”, en referencia a que no habían podido cobrar rescate.

“¿Qué hicieron con el objeto, digamos, dónde lo descartaron?“, le preguntaron en esa conversación al sospechoso. Él no quiso decir dónde había sido liberada la víctima. Solo respondió que después lo contaría.

De la investigación también participó la División Antisecuestros Sur de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

El fiscal Basso pidió que se le dicte la prisión preventiva al Negro Llanos por considerar que existe riesgo de fuga.

“Cabe destacar que respecto de Llanos se configura, además, un riesgo cierto de fuga, toda vez que al ingresar el personal policial al inmueble allanado el imputado intentó evadirse por una de las ventanas del lugar, procurando esquivar el accionar policial. Ese comportamiento, constatado por el personal interviniente y documentado en las actuaciones, constituye un indicador objetivo de su voluntad de eludir la persecución penal, circunstancia que debe ser especialmente ponderada al momento de evaluar la necesidad de imponer una medida de coerción idónea. Sumado a ello, nótense las maniobras desplegadas por todos los integrantes de la banda para evitar ser descubiertos, ya que desde el inicio del plan criminal ha quedado asentado en las conductas de los imputados que han utilizado varias líneas telefónicas y equipos para planear el hecho delictivo, como así también en el trascurso del mismo”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.