Conmoción en Río Negro: el cadáver hallado en el río pertenece a un joven desaparecido hace dos semanas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino confirmaron que el cuerpo hallado en las aguas del río Negro corresponde a Carlos Alberto Tomasini, el joven de 20 años desaparecido el 9 de octubre pasado . Los restos serán entregados a su familia en las próximas horas.

Los resultados de la autopsia realizada hoy permitieron descartar la presencia de indicios de criminalidad. La investigación se había iniciado luego de la denuncia por averiguación de paradero radicada por la familia del joven en la ciudad de Viedma, sumado a un expediente por el delito de abigeato (robo de ganado).

Los familiares informaron a las autoridades que la última vez que habían visto a Tomasini fue el 9 de octubre. Después, perdieron todo tipo de contacto. El joven vivía en el barrio San Martín de Viedma.

Ayer a la mañana, personal de Prefectura informó el hallazgo de un cuerpo flotando en las aguas del río Negro, a la altura de la localidad de Conesa, a 160 kilómetros de la capital rionegrina. Hasta allí se trasladó un equipo del Gabinete de Criminalística de la policía provincial para relevar indicios importantes para la investigación y realizar la extracción, concretada cerca del mediodía.

Las autoridades aún no informaron si la muerte del joven tiene alguna vinculación con la denuncia por abigeato, en otro expediente paralelo que trabaja el Ministerio Público Fiscal provincial.

Otro hallazgo

En otro orden, identificaron el cuerpo de un hombre hallado en el río Neuquén, a la altura de San Patricio del Chañar. Se trata de Víctor Hugo Plaza, de 44 años, oriundo de Salta, que había desaparecido el lunes por la tarde tras arrojarse al agua.

Según trascendió, el cadáver yacía en una zona de difícil acceso en un lugar conocido como Puesto Salamanca, a unos 2 kilómetros del límite con Villa Manzano, en la ribera norte del río. Tal como contó el primo de Plaza, que lo acompañaba el lunes en la orilla del río, ambos habían consumido alcohol.

El hombre se arrojó al agua para refrescarse en una zona que no está habilitada para actividades recreativas y que es conocida por sus corrientes impredecibles.