Contrabando en jangadas: desde el aire, detectaron y frenaron el ingreso de cocaína y 69.500 atados de cigarrillos

Creyeron que nadie los veía. Sobre las aguas del Bermejo, varias jangadas cargadas con bultos avanzaban hacia la costa argentina cuando, desde el aire, un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) registró cada movimiento. Minutos después, la señal llegó a los gendarmes en tierra y el cruce clandestino terminó en un operativo que frustró el ingreso de cocaína, hojas de coca y miles de paquetes de cigarrillos.

Según informaron fuentes oficiales, se trató de dos procedimientos realizados en la provincia de Salta, en la zona fronteriza con Bolivia, mediante el uso del VANT que permitió detectar la maniobra. En total, se secuestraron 7 kilos 284 gramos de cocaína, 3870 kilos de hojas de coca y 69.500 atados de cigarrillos.

Además de los ladrillos de cocaína, también se incautaron más de tres toneladas de hojas de coca GNA

El primero de los operativos ocurrió cuando los efectivos advirtieron que un grupo de personas trasladaba 127 bultos sobre las jangadas, estas balsas improvisadas, construidas con troncos atados entre sí, son utilizadas habitualmente para cruzar ríos sin motores ni ruido, lo que las convierte en un recurso frecuente en maniobras de contrabando.

Fueron dos operativos con pocas horas de diferencia GNA

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los involucrados abandonaron la carga y huyeron nadando hacia la margen opuesta del río en el país vecino. Tras asegurar la zona, los funcionarios trasladaron los bultos a la subunidad para su apertura: contenían 2000 kilos de hojas de coca y 27.000 paquetes de cigarrillos.

A través de imágenes satelitales detectaron el contrabando GNA

Media hora más tarde, en un segundo procedimiento con características similares, se incautaron siete ladrillos de cocaína envueltos en nylon amarillo, con un peso total de 7 kilos 284 gramos, además de 1870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos.

Ambos operativos fueron realizados por personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, con apoyo de la Unidad de Aviación “Orán” y las Unidades de Reconocimiento “Santiago del Estero” y “Mosconi” de la Gendarmería Nacional. La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán intervino en el caso y autorizó el secuestro de la droga y la mercadería, en infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes) y la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Los investigadores continúan con las actuaciones para determinar la procedencia de la carga y la posible vinculación con redes de contrabando que operan en la frontera norte.

En una de las imágenes del procedimiento se observa a un efectivo con guantes blancos manipulando uno de los paquetes incautados. El ladrillo, envuelto en nylon amarillo, fue abierto y dejó al descubierto un contenido blanco con la forma de un delfín, una marca utilizada habitualmente por organizaciones narcotraficantes. Junto al paquete, sobre la mesa, se aprecia una cuchilla y un frasco con líquido reactivo empleado para confirmar la presencia de cocaína.

El total de los secuestrado en los dos operativos GNA

La marca de un delfín impresa en los ladrillos de cocaína que circulan en el mercado de la droga del Cono Sur se le adjudica a Delfín Reinaldo Castedo, un jefe narco que controlaba miles de hectáreas a ambos lados de la frontera con Bolivia, lo que le valió el apodo de “El Patrón del Norte”.

Está preso desde hace casi una década, cuando fue detenido en General Rodríguez, donde se escondía. Fue condenado tanto por asociación ilícita y lavado de dinero de narcotráfico como por el homicidio de una productora rural que lo había denunciado.

Los ladrillos de cocaína tenían el relieve con la forma de un delfín GNA

En recientes operativos realizados por las fuerzas públicas fueron decomisados en diferentes allanamientos y controles ladrillos de cocaína con la marca de un delfín.

En abril pasado, en un control carretero de la Gendarmería, en Salta, fueron incautados 195 kilos de cocaína con la marca del delfín. Estaban ocultos en el piso de un Citroën C4 Picasso.