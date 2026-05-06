Secuestraron un cargamento de cocaína valuado en 500 millones de pesos

Al conductor que acaba de ingresar en territorio argentino en una camioneta Ford EcoSport roja lo delató el poco equipaje que llevaba para un viaje largo, desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, hasta la provincia de Neuquén.

Esa anomalía llevó al personal de la Dirección General de Aduanas apostado en el Paso Fronterizo Internacional Puerto Rico-Puerto Triunfo, a orillas del río Paraná, en Misiones, a encarar una revisión exhaustiva del vehículo y la intuición no falló. Oculto en el tablero del auto, los agentes aduaneros descubrieron un cargamento de 24 kilos de cocaína valuado en casi 500 millones de pesos.

En la frontera con Paraguay: secuestraron 24 kilos de cocaína

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Un vehículo de dominio argentino se presentó en el carril de ingreso en el país. El personal aduanero ale hizo las preguntas de rigor al conductor, que declaró que había partido desde Asunción y que se dirigía hacia Neuquén. En ese momento, los agentes de la Aduana advirtieron que, para un trayecto tan largo, el hombre traía poco equipaje y resolvieron llevar a cabo una inspección más exhaustiva”, dijeron los voceros consultados.

Al personal aduanero también le llamó la atención la profundidad del tablero de la camioneta. Entonces fue convocado un “binomio K9″ de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

“El perro de la PNA exhibió una conducta compatible con la presencia estupefacientes y/o divisas. El vehículo fue trasladado a un taller de la Prefectura donde mecánicos desarmaron el panel, revelando la presencia de 27 paquetes rectangulares con una sustancia que, sometida al reactivo específico de cocaína, dio resultado positivo”, informó la ARCA en un comunicado de prensa.

El cargamento de cocaína secuestrado en Misiones fue valuado en casi 500 millones de pesos

El conductor del vehículo quedó detenido por orden del juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga.

Puerto Rico, en Misiones, es una ciudad situada a 140 kilómetros de Posadas, la capital provincial