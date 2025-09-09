Conurbano salvaje: un chofer de una app atropelló a un ciclista, lo corrió del auto y huyó sin auxiliarlo

Las imágenes son estremecedoras: una bicicleta avanza por una calle tranquila y, en cuestión de segundos, un auto la embiste con violencia desde atrás. El ciclista queda atrapado bajo la rueda trasera, luego de que la delantera le pasase por encima. El conductor, lejos de ayudarlo, lo aparta del vehículo y huye. Así fue el brutal episodio que terminó con la vida de Cristian Alejandro Granado, de 34 años, en José C. Paz.

El hecho ocurrió el lunes, pasadas las 15, en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, en el barrio Villa Iglesias, a dos cuadras de la ruta nacional 197. Granado había salido minutos antes de la casa de su madre y se dirigía a su domicilio cuando fue atropellado por un Ford Fiesta gris plata. El impacto fue tan fuerte que lo dejó inconsciente en el asfalto.

El conductor, que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, no solo no se detuvo a asistirlo: descendió del vehículo, corrió el cuerpo del ciclista que se retorcía del dolor y que había quedado debajo del neumático trasero izquierdo y volvió a subir al auto para escapar. Dos vecinas intentaron impedirle el paso, pero no lograron detenerlo.

Dentro del vehículo viajaba una pasajera que, según se observa en las imágenes y relataron testigos, intentó bajarse en medio de la huida. El hombre se lo impidió y recién la liberó cuatro cuadras más adelante.

Granado murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía un hijo de tres años y, según contaron allegados, solía usar la bicicleta para moverse por el barrio.

Tras un operativo cerrojo, el conductor fue identificado como J.L.G., de 40 años, y detenido en la avenida Remigio López al 4700, a unos cinco kilómetros del lugar del hecho. En el procedimiento, efectivos de la policía bonaerense secuestraron el Ford Fiesta para realizar peritajes que permitan confirmar la mecánica del siniestro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gloria Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial San Martín, quien imputó al detenido por homicidio culposo agravado.

Los investigadores cuentan con un elemento central: las cámaras de seguridad de la zona, que registraron la secuencia completa. En las imágenes se ve cómo el auto circulaba en dirección incorrecta antes de impactar contra la bicicleta. También se observa la reacción del conductor tras el choque y el momento en que se da a la fuga.

Además, se tomaron declaraciones a testigos y se analiza la versión de la pasajera, que podría aportar datos sobre el estado del conductor y su comportamiento antes y después del hecho. El vehículo será sometido a peritajes para determinar la velocidad al momento del impacto y si presentaba fallas mecánicas. También se esperan los resultados de los análisis toxicológicos al acusado. Mientras tanto, permanece detenido a disposición de la Justicia.