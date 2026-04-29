Encontraron el cuerpo de uno de los dos pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata
Se trata de Alcides Ledesma, de 47 años, quien el domingo junto a José Luis Herrera se metió en el Río de la Plata, a la altura de Avellaneda
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Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) hallaron este martes un cuerpo flotando en la ribera de Quilmes y, horas más tarde, se confirmó que corresponde a uno de los dos pescadores desaparecidos el domingo cuando se adentraron en el Río de la Plata para pescar a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico.
Fuentes de la investigación indicaron a LA NACION el hallazgo de los restos de Alcides Ledesma, de 47 años. El cuerpo fue encontrado con prendas de vestir y había sido trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para su reconocimiento, agregaron. Mientras tanto, continuaba la búsqueda por agua a lo largo de toda la costa rioplatense para dar con el amigo de la víctima, José Luis Herrera, de 45.
Ledesma y José Luis se acercaron este domingo por la mañana hasta la costa del Río de la Plata, a la altura de Avellaneda, para meterse al agua en una pequeña embarcación gris y salir a despuntar el hobby de pescar. Sin embargo, no volvieron ni a tierra ni a sus casas.
Buscamos intensamente a dos pescadores desaparecidos en el Río de la Plata (en la zona Parque del Río de Sarandí).— Prefectura Naval Argentina (@PrefecturaNaval) April 28, 2026
Se encuentran desplegados tres guardacostas, un semirrígido, dos motos de agua y el avión PA-105, que rastrillan la zona de emergencia. pic.twitter.com/1B8SMCb1Oz
“El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento”, dijo Aldana, la hija de uno de los hombres, cuando comenzaron las desesperadas tareas de búsqueda. Varios testigos contaron en las últimas horas cómo vieron “desaparecer” en la masa de agua a la embarcación donde estaban los amigos. Ese domingo por la tarde, fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar en la región metropolitana, situación que podría haber complicado la navegación para los pescadores.
En la costa, los pescadores dejaron estacionada una camioneta Peugeot Partner blanca, donde los investigadores y sus familiares encontraron, incluso, sus teléfonos. Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.
Leo, sobrino de José Luis, que suele ir a pescar con su tío, dijo que “es feo cuando la marea te lleva y no podés salir”. “La marea sube muy rápido y te tira para donde ella quiere. Yo sé que están bien porque tienen chalecos y están seguros. Mi tía está muy mal, llorando. Es desgarrador”, contó el joven a LN+ y agregó que los hombres habrían hecho señales con luces desde la embarcación en el momento en que se estaban alejando de la costa.
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