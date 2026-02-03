Conurbano sangriento. Mataron de un balazo en la cabeza un policía federal retirado en Merlo

Un efectivo retirado de la Policía Federal fue asesinado de un tiro en la cabeza en un asalto en Merlo. Según fuentes de la investigación, la víctima habría sido interceptada por un grupo de delincuentes que habrían intentado robarle su auto cuando salía de su casa, en Medrano, entre Güemes e Independencia.

A partir de la reconstrucción de violento episodio realizada por los investigadores policiales se habría determinado que el efectivo retirado de la fuerza federal de seguridad habría intentado defenderse de los asaltantes que lo amenazaban y cuando intentó tomar su arma le dispararon en la cabeza.

Según fuentes de la investigación, la víctima fue identificada como Julio César Reyes, de 58 años. Luego de matar al policía retirado, los asaltantes huyeron sin concretar el robo del Peugeot 208 de la víctima.

Hasta ahora, los policías de la comisaría 1a. de Merlo no detuvieron a ningún sospechoso.

Además de abandonar el auto de la víctima, los delincuentes dejaron el arma del policía, una pistola Glocck 9 mm. Al revisar la escena del homicidio, los peritos de la División Policía Científica encontraron una vaina servida.

Reyes se convirtió en el segundo efectivo de una fuerza de seguridad asesinado en lo que va del año. El 5 de enero pasado, Santiago Oleksiuk, de 27 años, quien se desempeñaba en la policía bonaerense, fue asesinado durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en La 18, el asentamiento situado en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín.

Durante el procedimiento, en el que Oleksiuk y otros dos uniformados se toparon con la resistencia armada de los dealers, murió un narco y resultaron heridos otros dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), uno de ellos, de gravedad.

Otro homicidio en Merlo

Además del homicidio del policía federal retirado, Merlo fue escenario de otro asesinato en las últimas horas. Este crimen ocurrió en la localidad de Libertad y el móvil del ataque habría sido una pelea por drogas.

Según fuentes policiales, la víctima habría sido identificada como Johnatan Ezequiel Ocaña, de 38 años. Su hermana lo trasladó al hospital Favaloro, de Rafael Castillo. Allí, los médicos comprobaron que Ocaña había fallecido en el traslado debido a las heridas de arma blanca que le habían asestado.

La hermana de la víctima relató a la policia que Ocaña había mantenido una pelea en la esquina Olleros y Bernal con una pareja debido por una disputa por el lugar para vender drogas.