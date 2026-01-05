Un policía y un narco muertos durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en San Martín

Un oficial de policía, de 27 años, se convirtió en el primer efectivo de la fuerza de seguridad bonaerense en ser asesinado en lo que va del año en el conurbano. El uniformado que integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) fue asesinado en la Villa 18, en el partido de San Martín, durante un allanamiento contra un búnker de venta de drogas.

Además del policía, durante el allanamiento se produjo un tiroteo en el que murió un narcotraficante y resultaron heridos otros dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de ellos, de gravedad.

Otro de los detenidos tras la balacera Policía boanerense

Según fuentes policiales, el efectivo asesinado habría sido identificado como Santiago Oleksiuk, de 27 años. En tanto, su compañero herido, que se llamaría Nicolás Muñoz, fue trasladado al hospital Eva Perón, debido a la gravedad de las heridas causadas por los disparos realizados por los narcos que resistieron a balazos el allanamiento.

También resultó herido el sargento Jorge Cardozo, quien fue internado en el hospital Diego Thompson. Los tres efectivos circulaban a bordo del móvil 31.663 de la UTOI, cuando comenzaron a perseguir a un sospechoso que se refugió en un búnker de venta de droga.

En tanto que el narco abatido no fue identificado y su cuerpo permanecía, todavía, en la esquina de Eva Perón y Maipú, a pocos metros del búnker que custodiaba.

Según fuentes policiales, el narco abatido llevaba en su poder una pistola 9 mm, con numeración limada. Mientras que en la casa allanada, los uniformados hallaron un chaleco antibalas y dosis de cocaína.

Uno de los detenidos tras el enfrentamiento Policía boanerense

A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por los investigadores judiciales, se habría determinado que el tiroteo ocurrió minutos después de las 5 de hoy, cuando un grupo de efectivos de la UTOI irrumpió en una casa verde, de puerta blanca, situada en Sargento Cabral al 5000.

A pocos metros de allí estaba un automóvil incendiado, señalado como referencia del lugar donde se vendía droga. Según fuentes oficiales, los policías, entre los que estaban Oleksiuk, Muñoz y Cardozo, realizaban un operativo blindaje en la zona, después de una serie de enfrentamientos en el barrio.

Parte d ela droga secuestrada Policía boanerense

Hasta el momento, la policía apresó a tres sospechosos por el homicidio del policía Oleksiuk , mientras efectivos de la Gendarmería Nacional fueron asignados a los peritajes balísticos y criminalísticos, debido a que había personal de la fuerza de seguridad bonaerense involucrados en el enfrentamiento.

Fuentes policiales habrían identificado a los sospechosos detenidos como Mariano Martín Mendoza, Daniel Nicolás Mendoza y Reinaldo Pereira Mancuello. Los tres sospechosos quedaron a disposición de la fiscalía de turno, que deberá determinar si tuvieron alguna responsabilidad en el hecho investigado.

El homicidio del policía Oleksiuk ocurrió en una de las zonas calientes del narcotráfico en San Martín, la Villa 18, un asentamiento dominado por laberínticos pasillos a un costado de la vieja ruta 8. Este punto fue el histórico dominio de Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco”, uno de los narcos más importantes de la zona, condenado a 25 años de prisión por tráfico de drogas y acusado por la venta de cocaína envenenada con carfentanilo que causó 24 muertes en 2022.