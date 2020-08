Córdoba. Detienen a dos policías por balear y matar a un joven de 17 años

El auto en el que iba el joven de 17 años muerto por una bala policial en Córdoba

CÓRDOBA. La muerte de un joven de 17 años, apenas pasada la medianoche en pleno centro de esta ciudad, terminó con la detención de dos policías en cuanto se comprobó que el proyectil que acabó con la vida de la víctima habría sido disparado con el arma reglamentaria de uno de ellos. El caso es investigada por el fiscal José Alberto Mana, quien imputaría a los agentes por el delito de "homicidio calificado agravado".

Fuentes de la investigación señalaron que el Fiat Argo blanco en el que iba el joven, acompañado de otras dos personas, intentó esquivar un control policial y dos policías -de cuatro que estaban en el retén, en Chacabuco y Corrientes- abrieron fuego. Los agentes habría efectuado cuatro o cinco disparos y uno dio en la espalda del muchacho, después de atravesar la luneta trasera del auto.

Se investiga si hubo un intercambio de disparos, porque también se secuestró un arma en la calle que podrían haber descartado desde el auto. El joven asesinado no tiene antecedentes penales; iba a un bar con sus amigos.

El subdirector general de Seguridad Capital Zona Sur, comisario mayor Gonzalo Cumplido, admitió que, "en principio, los disparos fueron efectuados por personal policial". El puesto de control estaba a unas 30 cuadras de donde terminó la persecución del Fiat Argo.

Cuando la policía detuvo al auto en el centro el joven ya agonizaba, y aunque llegó un servicio de emergencia médico, murió en el lugar. "Sabemos que en algún momento los jóvenes le refirieron al personal policial que mientras iban a la casa de alguien, se les aproximaron dos sujetos en motocicleta, por lo que ellos entendieron que iban a ser asaltados. Inclusive, señalaron que les patearon el auto y por eso emprendieron la huida", declaró Cumplido, aunque advirtió que eso son, por ahora, "versiones".

Ramiro Saravia, padrastro del joven, calificó de "confuso" el episodio: "Los policías detuvieron el vehículo donde se conducían los chicos. No menos de 50 policías. Ocurrió a la una de la madrugada, no dejaron que la madre se acercara", señaló a radio Mitre Córdoba. "Lo que me comentan los que iban con él es que lo mataron adentro del vehículo. Cuando nosotros llegamos había 50 policías", agregó.

Hace un mes, otros dos efectivos de la División Motocicletas de la Policía de Córdoba fueron detenidos e imputados como presuntos autores de "homicidio doblemente agravado" por la muerte, de un tiro en el abdomen, de un hombre de 35 años. El hecho nunca fue informado por los agentes ni a sus superiores ni a la Justicia.