Valentino Blas Correas

CÓRDOBA. Lucas Gómez, el policía que mató a Valentino Blas Correas de un tiro, según determinaron los peritajes balísticos,irá a juicio oral por encubrir e intentar entorpecer la investigación sobre violaciones. El fiscal Marcelo Hidalgo, quien acusó en ese proceso al autor de los abusos, hace dos años, admite que no sabe cómo al uniformado se le permitió seguir en actividad.

En diálogo con LA NACION, Hidalgo contó que en esa causa, en la que fue condenado a 15 años Leandro Castañares por haber violado a seis mujeres (a una, delante de su hijo), "se ventiló que las víctimas iban a la policía y les desalentaban las denuncias". Fue el fiscal Tomás Casas quien llevó adelante esa investigación.

"Fue un trabajo engorroso porque las víctimas de violación tenían miedo, no querían meterse tampoco con la policía. Casas avanzó y elevó a juicio la causa -relató Hidalgo-. Qué evaluación hicieron en el Tribunal de Conducta Policial para que Gómez siguiera en actividad, no lo sé. Este no era un tema menor: era un caso atroz y con un condenado que había aceptado los cargos para ir a un proceso abreviado".

Agregó que las víctimas contaban que "les decía que comía asados y jugaba al fútbol con la policía, incluso pasaba delante de la comisaría y comentaba 'ni se les ocurra venir acá porque no me hacen nada, miren que no tengo miedo'. Es un tema muy sensible que no se le debería haber pasado a la fuerza".

En el caso de Correas,Gómez está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y, además, tentativa de homicidio porque los disparos podrían haber matado a los amigos del chico de 17 años. Por esos delitos le corresponde perpetua.

La misma acusación tiene el otro cabo, Javier Almirón, quien también tiene antecedentes penales: dos imputaciones de abril de 2013 en Río Segundo, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "lesiones leves calificadas".

Desde el Tribunal de Conducta Policial nunca hicieron declaraciones sobre cómo estos agentes continuaron en actividad. El inicio del juicio por encubrimiento a Gómez se demoró por la pandemia del coronavirus, pero la lógica indica que ahora debería unificarse con la acusación del caso Correas.

En la causa de "gatillo fácil" también están detenidos Wanda Micaela Esquivel, por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario (se sospecha que plantó el arma) y el subcomisario Sergio Alejandro González, con la misma acusación. Está imputada, sin prisión preventiva, la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez, quien quedó acusada de encubrimiento agravado.