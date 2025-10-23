Córdoba: una pareja viajó en moto con su bebé colgando en plena avenida

Una situación de imprudencia al volante indignó a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Una pareja viajó en moto con su bebé colgando de un brazo en plena avenida y fue grabada por un conductor que estaba detrás de ellos. La imagen, que se viralizó en redes sociales, mostraba el serio riesgo en el que se encontraba el bebé, que estaba suspendido en el aire y sin casco.

El hecho ocurrió el domingo al mediodía sobre la avenida Colón, una de las más transitadas de la capital, y fue difundido por el conductor al medio local El Doce TV. El video mostraba a un hombre manejando la moto con una mujer atrás. Esta última era quien tenía al bebé colgado de su brazo derecho, al costado del vehículo.

El bebé no estaba apoyado sobre el asiento ni ninguna superficie, por lo que un movimiento en falso de la mujer podía hacer que cayera directo sobre el asfalto. Aunque los dos adultos tenían cascos, el bebé no poseía ningún tipo de protección. Además, la grabación fue realizada justo cuando pasaban frente de la Jefatura de la Policía.

El conductor de un auto trasero, que fue quien grabó y difundió el video, señaló al medio cordobés: “El bebé iba colgando sin ninguna seguridad más que el brazo de su madre, la verdad que lamentable esta actuación”.

Desde la asociación civil Luchemos por la Vida denunciaron el alto peligro al que se sometió al bebé en dicha situación. “Llevarlos de esta manera los pone en altísimo riesgo en caso de choque o despiste. Un choque a 50 kilómetros por hora los despedirá con una fuerza equivalente a caer de un cuarto piso”, dijo la presidenta de la organización, María Cristina Isoba.

Por el momento se desconoce la identidad de los involucrados en el peligroso accionar, que luego habría doblado en la calle Coronel Olmedo con una riesgosa maniobra, detalló el conductor. Isoba sostuvo que estas conductas surgen por “una baja percepción del riesgo y la falta de apego a las normas, ya que no se controla y sanciona a los infractores”.

“En el tránsito, siempre cambiante, dependemos unos de otros. Lo que nunca nos sucedió, nos puede pasar en cualquier momento. Y luego ya no tiene remedio”, sumó. El video se difundió en redes sociales y provocó el rechazo de los usuarios, que denunciaban la falta de responsabilidad de la pareja.

Desde Luchemos por la Vida remarcan la importancia de usar casco porque absorbe parte de la energía del impacto y la dispersa en una superficie más grande. Por ello, hace que el cerebro golpee contra el cráneo con menos fuerza. También actúa como barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto como, por ejemplo, el piso o el pavimento de la calle.

El uso del casco disminuye el riesgo y la gravedad de las lesiones en un 72% aproximadamente. Además, disminuye el riesgo de muerte en al menos un 39% dependiendo de la velocidad de los vehículos involucrados.