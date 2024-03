Córdoba: la familia del adolescente que apareció en un freezer denuncia que lo mataron

Escuchar

Transcurrió una semana desde que Thiago, un adolescente de 13 años, fuera hallado dentro de un freezer en una vivienda en Córdoba y luego, ya en un centro de salud, muriera. El hecho generó conmoción entre los familiares del joven que ahora aseguran que al menor lo mataron. “Con los días pensamos que lo asfixiaron o lo durmieron” por cómo estaba en el electrodoméstico, denunciaron sus allegados. “Estaba muy acomodado”, agregó la abuela que lo halló dentro del artefacto. Por ahora, la investigación gira en torno a un posible accidente doméstico.

Claudia Jaime, quien halló a Thiago, contó en diálogo con el programa “El Show del Lagarto” de El Doce TV: “Sentía que estaba prendido el freezer, lo desenchufé. Prendí la luz, para ver qué podría haber adentro porque capaz mi hermano había puesto algo. Había una mantita y una mochila; no me llamó la atención. Cuando abrí el freezer vi a esta criatura ahí. No sabía qué hacer. No me explicaba por qué estaba sentado, bien acomodado”.

El adolescente aún estaba con vida, pero en el centro de salud local cerró los ojos y no volvió a abrirlos nunca más, contó su mamá Belén Zaccaro. En medio del dolor por la muerte de su único hijo, la mujer apuntó a su hermano (tío de la víctima) como un posible sospechoso. “A mi hijo le decía que era un negro de mierda, que era un destructor”, dijo.

Encontraron muerto a un niño de 13 años en un freezer en Córdoba Gentileza: José Gabriel Hernández/La Voz

El abogado de la familia Carlos Nayi dejó entrever que son varias las “circunstancias extrañas” las que rodean el caso. “La mamá y la abuela dicen que esto no fue una travesura, que a Thiago lo mataron”, relató el letrado. Y puso en duda que hubiera sido un accidente porque el freezer estaba en desuso desde 2021 y por el hecho de que el cuerpo de la víctima fue hallado “perfectamente acomodado” en el artefacto, dejando en evidencia “que él no ingresó (al aparato) por sus propios medios”.

Nayi informó que está trabajando en la investigación la división Homicidios de la Policía de Córdoba “porque entienden que es un homicidio, que a Thiago lo mataron”. La causa está en manos de la fiscal de instrucción Claudia Palacios, quien, junto con su equipo de trabajo y de investigadores, lleva adelante la pesquisa.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Thiago indicó que el adolescente falleció electrocutado por una descarga eléctrica del freezer, por lo que por ahora la investigación tiende más a centrarse en un accidente doméstico que en un crimen. Además, se descartó que haya habido golpes, según publicó el diario local La Voz.

Aun así, la funcionaria judicial solicitó más medidas para aclarar si la víctima presentaba rastros de drogas u otras sustancias. La fiscal también podría solicitar el testimonio del tío de Thiago, apuntado por la familia del joven, para tratar de aclarar cuál era la relación y ahondar en el caso.

