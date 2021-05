Córdoba. Perpetua para un entrenador de caballos de doma por el femicidio de su esposa

CÓRDOBA. No le tomó más que medio minuto reconocer la autoría del hecho y pedir perdón. Después, en un juicio abreviado, Julio “Tito” Saluzzo, dueño de una de las caballadas más importantes de la provincia, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Verónica Tottis, su esposa, a la que asesinó en junio del año pasado. El crimen conmocionó al norte cordobés, donde ambas familias son muy conocidas, ya que están vinculadas al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. La mujer fue encontrada carbonizada en el asiento del acompañante de una Ford Ranger que estaba detenida cerca de la ruta y a pocos metros del vehículo había un bidón con restos de combustibles.

Este jueves, en el marco de un juicio abreviado, Saluzzo, de 46 años, dijo desde la cárcel de Bouwer: “Reconozco los hechos, estoy muy dolido por la situación y pido perdón”. La Cámara en lo Criminal y Correccional de 12a. Nominación lo sentenció a prisión perpetua después de haber recibido el veredicto condenatorio de los jurados populares.

Nicolás Tottis, hermano de la víctima y presidente de la comisión organizadora del Festival de Jesús María, tuvo la última palabra. Afirmó: “A Verónica la queremos recordar entre todos como una persona de bien, que lo único que quiso fue vivir y que se dedicó plenamente a sus hijos”.

Verónica Natalia Tottis

Horas después del hallazgo del cadáver, declararon ante la Justicia el padre y el suegro de Verónica Tottis, quienes dijeron que la relación matrimonial era mala; el suegro dijo que ella era infiel. A los dos días se produjo la detención del marido.

La mujer, de 44 años, vivía en Las Varillas con su marido y tres hijos. El día del crimen había ido a Colonia Caroya a ver a su padre, que estaba enfermo; fue asesinada en el camino de regreso. La prueba recolectada en contra Saluzzo fue contundente, ya que la señal de GPS de su teléfono móvil lo puso en el lugar donde estaba el cuerpo quemado.

Lugar donde se incendió la camioneta de Verónica Natalia Tottis

Los Saluzzo son apadrinadores históricos de los caballos que participan en la jineteada de Jesús María. Los entrenan y preparan en Las Varillas; la caballada “El relincho”, de Tito Saluzzo, es una de las más importantes de la provincia.

En abril, el abogado de Saluzzo adelantó que se habían inclinado por un juicio abreviado, ya que el acusado reconocía los hechos. Sabía que le esperaba una condena perpetua.

Julio Saluzzo

El hijo mayor de Tottis y Saluzzo, de 18 años en el momento del crimen, le dedicó una conmovedora despedida desde las redes sociales a su mamá. “No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte, sé que estás entre nosotros, pero no te veo, solamente puedo sentirte y sé que no te vas a ir nunca”, dijo.

“Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. ¡Hasta siempre! Gracias a todas las personas que están en este momento tan difícil, gracias por los mensajes”, agregó.