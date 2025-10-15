Córdoba: una especialista en violencia doméstica aseguró que “es inédito” lo que ocurrió con la comunidad Varones Unidos

Pablo Rodríguez Laurta, acusado de matar a su expareja Luna Giardina y a la madre de ésta, Mariel Zamudio, en Córdoba, era integrante de Varones Unidos, una comunidad digital surgida en Uruguay en 2016 que se define como un espacio para hombres que cuestionan las políticas de género y denuncian supuestos impedimentos para contactarse con sus hijos.

Luego de ambos crímenes, la organización publicó un comunicado donde esbozan ideas que intentan justificar el accionar de Laurta. María Emilia Sesin, secretaria de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema, visitó LN+ donde sostuvo que “este tipo de publicación es algo inédito”.

Maria Emilia Sesin, secretaria de la oficina de Violencia domestica

“Se trata de una comunidad de hombres que amparan femicidios”, fue la definición de Sesin sobre Varones Unidos, organización que comenzó como una página de Facebook en el 2016. “Seguramente en Uruguay no es la única agrupación de este tipo, en la Argentina también hay varios movimientos que en el último tiempo tomaron trascendencia“, detalló la especialista.

Así comienza el comunicado que Varones Unidos publicó luego de los crímenes de Laurta

“Los comunicados de este tipo siempre son más bien vinculados a las falsas denuncias”, explicó Sesin, quien, sobre ese tópico, agregó: “Son muy pocos los casos identificados como falsas denuncias con mujeres procesadas por un falso testimonio. Eso da cuenta de la veracidad de los hechos hasta el momento denunciados”.

Sobre el caso Laurta, para Sesin, “a medida que se someta a un procedimiento, se van a ir develando las situaciones”. “Por otro lado, para el denunciado también existen cuestiones procesales que pueden poner al resguardo de la fantasía de otros”, detalló.

Pablo Laurta, el acusado por el doble femicidio

En palabras de la secretaria de la OVD, “hacer público este tipo de eventos íntimos y familiares puede servir para las investigaciones que se llevan a cabo”. “Ante la crueldad de los hechos, todo parece poco y lento. Pero las denuncias siguen siendo la mejor forma de prevenir estos desenlaces trágicos, a pesar de lo que digan los varones”, concluyó Sesin.