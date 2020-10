El famoso youtuber hizo una fiesta clandestina, violando las restricciones por la pandemia de coronavirus Crédito: Twitter

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, anunció este lunes que presentará una denuncia penal ante "el acoso virtual y las amenazas" de las cuales responsabiliza a un conocido youtuber tras haber clausurado una finca donde se hizo una fiesta clandestina que violaba las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"En las últimas horas tanto vecinos y vecinas del partido de Escobar, y mi persona en particular, estamos siendo víctimas de acoso virtual y de amenazas luego de clausurar una fiesta clandestina realizada por el youtuber Yao Cabrera", dijo Sujarchuk.

Añadió que en un video, el joven "convoca a sus seguidores a agredirlo en redes". Y expresó: "Este personaje inescrupuloso, impune y mentiroso tergiversa los hechos diciendo que no puede ingresar a retirar alimentos o comidas. Es mentira. La casa está clausurada para la realización de fiestas clandestinas como la celebrada allí horas atrás, en una clara transgresión al aislamiento preventivo".

El intendente del Frente de Todos dijo a la prensa que el influencer "pretende solidaridad de su público, alterando la realidad sin medir las consecuencias de una conducta violenta, injuriante, amedrentadora, abusiva y falaz". Además, sostuvo: "La juventud de sus seguidores no otorga impunidad: el acoso es un delito en el que los adultos tenemos responsabilidad".

La fiesta clandestina fue en una casa de un barrio de la localidad de Ingeniero Maschwitz y el jefe comunal dijo que hubo "negligencia explícita del barrio, por eso también se denunciará a la administración ante la Justicia, y falta de respeto serial por parte de los organizadores, a quienes ya les habíamos aplicado acciones contravencionales en otras oportunidades en que transgredieron las normas".

Tras sostener que "no van a permitir el delito de acoso o amedrentamiento", sumó también que se pondrá al frente para proteger a los vecinos y denunciar a quienes violan la ley. "Por más persecución que tenga en las redes sociales, no voy a dejar que me tuerzan el brazo", dijo.

En ese sentido, el intendente Sujarchuk anticipó que este martes se presentará en la Justicia "para denunciar las injurias de quienes ponen en riesgo la salud pública, así como la instigación violenta y desmedida que hace a través de las redes".

