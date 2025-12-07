Qué se sabe del decomiso de las 88 toneladas de marihuana y qué vínculo tiene esa droga con la Argentina

Un operativo de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, denominado “Operación Umbral”, logró interceptar un convoy de 19 vehículos que trasladaban 88.991 kilogramos de cannabis prensado en Saltos del Guairá. El cargamento, valuado en 13,3 millones de dólares en el mercado brasileño, representa el mayor decomiso en tránsito de la historia de ese país y generó una fuerte controversia por la inacción policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles pasado, cuando las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, intervinieron el transporte. Durante la operación, se produjo un enfrentamiento armado que culminó con la detención de cinco personas, la muerte de un integrante de la organización criminal y otro herido. La relevancia del movimiento de drogas en Paraguay es seguida con atención por las autoridades argentinas, ya que gran parte de la marihuana de ese país abastece el mercado ilegal local.

Un impactante operativo desbarató un convoy de 19 vehículos que transportaba marihuana

La polémica escaló cuando el ministro de la Senad, Jalil Rachid, denunció que el convoy narco circuló “campantemente en caravana” por más de 120 kilómetros, atravesando una ruta donde operan 11 comisarías policiales sin que ninguna interviniera.

Rachid no descartó la participación de autoridades, afirmando que los agentes de la zona “o reciben pagos o, como mínimo, estaban durmiendo en vez de estar trabajando”. La controversia se profundizó al hallarse documentos del comisario Osvaldo Andino, director de Investigaciones de la Policía Nacional, en una zona de fuga.

Andino argumentó haberlos perdido “brindando ayuda”, versión desmentida por Rachid, quien sentenció que “ningún policía participó del procedimiento”. El Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió a Andino, pero anunció la remoción y posterior investigación de todos los agentes de las comisarías implicadas por Asuntos Internos.

El convoy de 19 vehículos incluía camionetas cargadas con drogas hasta en la cabina

Este decomiso récord subraya la magnitud de la industria ilegal del cannabis en Paraguay, el mayor productor sudamericano. Con un cultivo anual estimado en 21.000 hectáreas que especialistas creen podría triplicarse, superando las 30.000 toneladas, el país ofrece condiciones geográficas ideales. Organizaciones criminales brasileñas, como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), adquirieron tierras para integrar verticalmente la cadena de producción.

El “prensado paraguayo” domina el mercado regional, con precios que se disparan de seis dólares el kilo en plantación a 1200 en Brasil o hasta 2500 en Chile, transitando por la Argentina y Bolivia. La frontera con Brasil, especialmente Pedro Juan Caballero-Punta Porá, es el epicentro del narcotráfico.

Mientras la producción ilegal genera 800 millones de dólares anuales, Paraguay debate la legalización del cannabis de uso adulto para 2025, una reforma que permitiría la venta en dispensarios regulados. El ministro Rachid destacó que la Operación Umbral representa “un duro impacto para la logística criminal”. Este decomiso supera el récord anterior de 57.850 kilos, incautados el 23 de diciembre de 2024 en Marangatu, Canindeyú, evidenciando la persistente lucha contra redes criminales transnacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Germán de los Santos.