El homicidio de Nora Dalmasso. Facundo Macarrón: “A los fiscales se les permitió acusarme porque soy gay y actuaron como defensores del verdadero asesino”

“Estos fiscales son como monos con navaja, pero con mucho poder. Creyeron que eran tan impunes que nadie los iba a tocar hasta que se resolvió que debían ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento”. Así se refirió Facundo Macarrón a la decisión de la Unicameral de Córdoba de realizar el juicio político contra los tres fiscales que investigaron el homicidio de su madre, Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.

La decisión de juzgar a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fue tomada por el jurado integrado por los legisladores cordobeses Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, Aída Tarditti.

“ No solo me acusaron injustamente: lo hicieron desde un lugar de mucho prejuicio. A los fiscales se les permitió acusarme porque soy gay. Esa acusación fue por un prejuicio social que hoy no se ve tanto, pero en esa época el fiscal Di Santo usó para vincularme con el crimen de mi madre ”, expresó el hijo de la víctima en una entrevista difundida en el programa Caso Abierto, en el canal LN+.

Di Santo fue el primer fiscal que investigó el homicidio de Dalmasso, ocurrido en una de las habitaciones de la planta alta del chalet situado en el barrio privado Villa Golf, de Río Cuarto, hace 19 años.

Primero, Di Santo acusó al pintor de obra Gastón Zárate, pero ante la presión de la opinión pública, que consideraba al obrero un chivo expiatorio al que la policía había echado mano rápidamente para mostrar el caso resuelto, presión que se cristalizó en una marcha conocida como “El perejilazo”, en febrero de 2007, decidió dejarlo libre, aunque sujeto a la causa.

Los fiscales del Cao nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro

“Después pusieron las hipótesis más disparatadas, teniendo al asesino o al sospechoso mencionado en el expediente desde el momento cero de la investigación. A mi mamá la mataron el 25 de noviembre de 2006 y un par de horas después, a esa persona ya la ubicaban en el lugar del hecho. El fiscal nunca ordenó estudios de ADN sobre todos aquellos que estuvieron en la casa, tal como se sabía que ocurrió con el parquetista Roberto Bárzola. No lo hizo al principio de la investigación, en marcada contradicción con los protocolos de criminalística. Tampoco lo hizo en 2011, cuando el FBI sugirió investigar al parquetista. Por eso sostengo que el fiscal no solo actuó con negligencia, lo que lo llevó a cometer mala praxis judicial, sino que cometió un acto de corrupción. Estos fiscales son corruptos por omisión”, agregó Macarrón, acompañado por su abogada, Mariángeles Mussolini.

El hijo mayor de Nora Dalmasso fue acusado por el fiscal Di Santo en el contexto de una hipótesis que indicaba que la noche del homicidio habría recorrido 200 kilómetros desde Córdoba, donde estudiaba Derecho, hasta Río Cuarto, y supuestamente después de matar a su madre regresó a la capital provincial.

Facundo Macarrón, en una entrevista vía Zoom con LN+ Captura de video

“Se negaron a buscar la verdad e incluso tuvieron miedo a una presión social como fue el perejilazo en su momento. Lo de Gastón Zárate fue mala praxis judicial, más allá de que ahora esté detenido por otro crimen. En ese momento Zárate era una persona inocente, pero el clamor social era que no vayan contra un obrero. Entonces, los fiscales, en lugar de ser objetivos y fijarse en la prueba, se preguntaron ¿contra quiénes quieren que vayamos? ¿Contra la familia? Perfecto vayamos contra la familia. Así fue que los fiscales vieron que mi papá, en el momento que mataron a mi madre, estaba en Uruguay y yo, en Córdoba. Bueno, fueron contra mí" agregó Macarrón.

El cuerpo de su madre había sido encontrado en la cama del cuarto de su hermana, Valentina, que estaba de viaje de estudios en los Estados Unidos. Los forenses que hicieron la autopsia indicaron que fue ahorcada con el cinturón de la bata, después de una violación. En ese momento, por la escena del crimen desfilaron veinte personas, entre las que estuvo el cura Jorge Felizzia, que había concurrido para contener a la familia.

“El caso era muy simple de resolver, pero los fiscales lo complicaron. Era una violación seguida de homicidio, lo que hoy en día llamaríamos un femicidio. No solo complicaron todo, sino que intentaron resolverlo con simplismos y ridiculeces. Presentamos pruebas como el informe Raffo, que concluyó que el homicidio de mi madre fue una violación seguida de muerte. Pero Di Santo rechazó constantemente ese informe. Decía que como éramos imputados teníamos prohibido presentar pruebas”, recordó Macarrón.

El informe al que se refería el hijo de la víctima había sido elaborado por el prestigioso forense Osvaldo Raffo e indicaba que la víctima había sido asesinada para encubrir un delito precedente: la violación. La hipótesis de Raffo se fundaba en un detalle clave: el hallazgo de ADN en el cinturón de la bata −usada como arma homicida− y en el cuerpo de la víctima .

Además, un informe privado y un estudio del FBI presentados por la familia sugirieron que el sospechoso estaba entre los obreros que habían concurrido a realizar trabajos de colocación de pisos y pintura en la vivienda en los días previos al crimen. Entre esos nombres figuraba el parquetista Roberto Bárzola.

Nora Dalmasso. (L to R) Facundo Macarrón, Marcelo Macarrón, Valentina Macarrón in Nora Dalmasso. Cr. Courtesy of Netflix ©2025 Courtesy of Netflix / 2025

“Lo más grave de todo esto es que estamos hablando de una persona que no solo no fue perseguida ante la sospecha de haber cometido un delito, sino que los fiscales fueron los mejores defensores de Bárzola. Se dedicaron a defenderlo durante 18 años. Cuando Di Santo dictó mi sobreseimiento porque no le quedaba otra posibilidad tuvo tres años para investigar al parquetista y no lo hizo. Después, Pizarro se comprometió abiertamente a no dejar prescribir la causa y por seguir investigando, con mi papá sentado en el banquillo de los acusados, y tampoco lo investigó. No solo eso, dejó que prescribiera la causa. Este tipo está suelto en este momento, creo que es camionero o trabaja en el campo como si nada hubiera pasado. O sea que nosotros como contribuyentes les pagamos a los fiscales para que defiendan a asesinos”, expresó Macarrón.

Después del sobreseimiento del hijo de la víctima, los fiscales apuntaron contra su padre, Marcelo Macarrón. En esa hipótesis lo acusaron de haber matado a su esposa, después de haber llegado a Río Cuarto desde Punta del Este en un vuelo ilegal realizado durante la madrugada y en medio de uno de los temporales más intensos en la historia de la ciudad.

“Mucha gente nos reclamaba ¿por qué no pidieron Justicia? Lo que pasó es que cuando uno se está defendiendo de una acusación completamente desprovista de fundamentos, como inocente absoluto, con el Ministerio Público en tu contra, no se le puede pedir Justicia a quién te quiere destruir. Estuve acusado durante cinco años y medio. Desde el 2007 al 2012, los fiscales no me dejaron salir del país. Tuve acompañamiento terapéutico, también el cariño de mi familia, de mis abuelos. Me dediqué a estudiar Derecho, a raíz de la carrera que elegí debía viajar, tres veces le pedía a Di Santo autorización para ir al exterior porque debía realizar trabajos de investigación de Derecho Internacional Público y las tres veces me la negó. Recién cuando me sobreseyeron pude viajar para realizar una maestría en el exterior", sostuvo Facundo Macarrón.

Marcelo Macarrón fue sometido a juicio oral y resultó absuelto por un jurado popular, en 2022. La realización del debate no detuvo el plazo de prescripción. Hace un año Pablo Jávega, el nuevo fiscal del caso recibió el informe de ADN realizado al parquetista Bárzola, que concluyó su perfil genético coincidía con los restos orgánicos hallados en el cinturón de la bata. Entonces, lo acusó del homicidio de Nora Dalmasso, pero la defensa pidió la absolución por la prescripción de la acción penal a raíz del tiempo transcurrido.

“Di Santo arruinó mi juventud. No tuvo consideración psicológica. No tuve juventud, me la borraron ellos. Todos los días tenía que ir a firmar a la fiscalía a demostrar que estaba en la ciudad. Debía mostrar que no me había escapado. Si no pasaba a firmar me detenían. Es más, un día estuvieron a punto de detenerme. Fue en 2007, ni bien me imputaron, el fiscal general de Córdoba, Darío Vezzaro quería meterme preso porque la presión social decía que tenían que detener a alguien de la familia. No sé por qué no lo hicieron, pero estuvieron al borde”, indicó el hijo de la víctima.

Según la presentación contra los tres fiscales realizada por la familia de Dalmasso los tres representantes del Ministerio Público “incurrieron en violencia institucional”. También consideraron que, por el tiempo transcurrido, pusieron “en riesgo” la condena de Bárzola, el último imputado por el caso, a quien la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto le dictó el sobreseimiento total por prescripción.

“El jury contra los tres fiscales constituye una posibilidad que tiene la Justicia para demostrar que, cuando se cometen errores, esas equivocaciones se pueden enmendar. Es un paso, solo el primer paso. Acá el costo es grandísimo porque estamos hablando de un delito como el homicidio de mi madre que, por la mala praxis de tres fiscales y conforme la ley actual, prescribió. Tengo muchas esperanzas concretas de que en este caso no prospere esa prescripción. Considero que es una mínima respuesta que nos tenían que dar a nosotros y a la sociedad respecto de tres personas que en estos 19 años estuvieron ejerciendo el poder. Tuvieron funciones, facultades, tuvieron la libertad de mucha gente bajo sus manos”, agregó Macarrón.

La familia de Dalmasso presentó un recurso contra la decisión de la Cámara de Río Cuarto que decretó la prescripción de la acción penal del parquetista Bárzola. “Hubo violencia institucional sobre la familia Macarrón. Abrieron el jury contra los fiscales por una negligencia grave que cometieron esos tres representantes del Ministerio Público. Hoy seguimos luchando porque hubo un obstáculo legal que debería ser subsanado, no les permitieron hacer Justicia por Nora Dalmasso”, sostuvo la abogada Mussolini.