Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo

SANTA FE.- Mal comienzo del fin de semana largo en esta provincia. Una colisión frontal en la ruta provincial N°6, entre la autovía 19 (Santa Fe-San Francisco) y la ciudad de Esperanza, dejó como saldo un chacarero muerto y dos heridos, uno de los cuales fue internado en el Hospital Provincial Dr. José María Cullen, de la capital provincial, donde se informó que su estado de salud es complicado.

El accidente se produjo minutos después de las 22 del viernes, entre un auto Chevrolet Onix y una camioneta Toyota Hilux, en un sector de doble línea amarilla, entre Pujato Norte y Franck.

Como consecuencia del impacto, el conductor del auto murió en el lugar y los dos ocupantes del otro vehículo resultaron heridos, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital de la capital santafesina.

Horas después, se conocieron algunos detalles sobre lo sucedido. La persona fallecida fue identificada como Arnaldo Senn, vecino de la ciudad de Esperanza, domiciliado en barrio El Chelito.

Senn conducía el automóvil que protagonizó el choque con una camioneta en el tramo de la ruta 6, a la altura del kilómetro 58,5, a escasos metros de la cabina del peaje.

Tras el impacto, y para facilitar el trabajo de los organismos de seguridad, se interrumpió la circulación vehicular por más de 6 horas.

Según señaló el parte policial, las personas que salvaron milagrosamente sus vidas presentan traumatismos abdominal y pélvico, además de lesiones de cráneo, calificadas como graves.

Por su parte, desde la Jefatura de la Unidad Regional XI (departamento Las Colonias, con sede en Esperanza) de la Policía de Santa Fe, se informó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno de esa ciudad.

El fiscal ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tarea que fue encomendada a los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). Además, solicitó un informe médico detallado sobre el estado de salud de los dos hombres que permanecen internados en Franck.

Víctima de otra colisión

Además de ese trágico choque, una serie de accidentes fatales se inició el pasado viernes a la tarde. En el kilómetro 107 de la autopista Brigadier General Estanislao López, que une a las dos ciudades más grandes de la provincia, Santa Fe y Rosario, y por causas que se investigan, colisionaron un furgón de carga marca Fotón TM1 y un camión Mercedes Benz con acoplado.

El conductor del primer vehículo sufrió gravísimas lesiones y su cuerpo quedó atrapado adentro de la cabina, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos de la ciudad de Coronda para el rescate del conductor agonizante.

La víctima fue trasladada luego de urgencia al Hospital José María Cullen, donde finalmente falleció.