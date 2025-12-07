Trágica venganza: un joven de 18 años mató de un tiro a uno de 19 después de un cumpleaños de 15

SANTA FE. Una tradicional fiesta de cumpleaños de 15 terminó con un joven de 19 asesinado por un disparo de arma de fuego, y otro chico, de 18, detenido como presunto autor del homicidio.

El letal episodio ocurrió este sábado a la mañana y terminó con la muerte de Alfonzo Elías, de 19 años, y con la detención de Jesús Adán R., apuntado por testigos como el autor del disparo mortal.

Según los investigadores, todo se inició tras una violenta gresca en el cumpleaños de 15 celebrado en Puerto General San Martín, al norte del Gran Rosario.

De acuerdo con lo expresado en el parte oficial de la Unidad Regional XVII, la policía fue enviada a la calle Del Bajo al 1000, en la localidad de San Lorenzo, tras un llamado al 911 que refería sobre un hombre herido de un disparo de arma de fuego. Cuando arribó la unidad sanitaria, el joven ya había fallecido.

Pero de los informes oficiales surge que el trasfondo del homicidio remite a incidentes ocurridos horas antes en un cumpleaños de 15 realizado en Nerbutti y las vías ferroviarias, en Puerto General San Martín. Allí, R. Jesús había sido golpeado y quedó tendido en la vía pública hasta que fue asistido por la policía y trasladado al hospital de la zona.

Ante el requerimiento policial, el sujeto declaró como víctima de lesiones sin identificar a sus agresores, y luego se retiró.

Pero horas después, en el lugar del crimen, nuevos testimonios señalaron a Jesús como el responsable del ataque contra Elías. Cuando fue detenido, ya se había cambiado la ropa que vestía durante el primer episodio.

En una primera instancia, se indicó que la pelea inicial se produjo durante un cumpleaños de 15 en Puerto General San Martín. “ Todo podría haber terminado allí, pero derivó, horas después y sobre el fin de la madrugada del sábado, en el asesinato de un joven de 19 años en San Lorenzo ”, explicó uno de los investigadores.

Por el último hecho, la policía detuvo al joven de 18 años que, precisamente, había declarado como víctima del primer episodio, por el que tuvo que pasar por el hospital.

El segundo capítulo de la secuencia fue alrededor de las seis de la mañana en Del Bajo al 1000, jurisdicción de la Comisaría 7 de San Lorenzo. Alfonzo Elias, de 19 años, quedó allí tendido con varios disparos. Cuando llegó el personal médico tras los avisos al 911 por las detonaciones, Elías ya había fallecido.

Sobre la base de datos recogidos en la escena y de testimonios directos, la policía detuvo por ese hecho al identificado como Jesús Adán R., de 18 años. Cuando lo encontraron, los efectivos advirtieron que se había cambiado la ropa. Y hubo sorpresa: era el mismo joven que horas antes otros agentes habían trasladado al hospital por una paliza sufrida en un cumpleaños que se festejaba en Puerto General San Martín.

En ese primer hecho, Jesús R. declaró como víctima aunque no identificó a sus agresores. Por eso, poco después de ingresar al centro de salud, le dieron el alta. Horas después, quedó demorado por el asesinato de Elías.