Coronavirus: rechazaron el arresto domiciliario a un preso por narcotráfico

Iván Blizniouk está acusado de contrabando de cocaína

El caso tuvo alta repercusión mediática. No era para menos: 389 kilos de cocaína ocultos en valijas en un edificio anexo a la embajada de la Federación Rusa en Buenos Aires .Ahora, en medio de la pandemia de coronavirus , uno de los detenidos en la Argentina, el exsubinspector principal de la Policía de la Ciudad Iván Blizniouk pidió el beneficio del arresto domiciliario pero la solicitud fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal al entender que el imputado no estaba dentro del grupo de riesgo de contagio de Covid-19.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo que declararon inadmisible el pedido de prisión domiciliaria solicitada por el acusado. La solicitud de arresto domiciliario ya había sido rechazada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°4 porteño, a cargo del juicio oral y público.

"En primera medida, el acusado no se encuentra dentro de los grupos con mayor riesgo frente al COVID/19, dado que no padece ninguna enfermedad precedente. Seguido de ello, también valoraron que las hijas del imputado, menores de edad, estaban debidamente cuidadas por su madre y no padecen problemas de manutención, lo cual refleja que no existe en el caso un desamparo de menores de edad que justifique adoptar una medida distinta a la dispuesta", explicaron fuentes judiciales.

El caso

La droga fue hallada en 12 valijas que estaban en una oficina de la embajada de la Federación Rusa en Buenos Aires en diciembre de 2016.

La investigación tuvo ribetes cinematográficos. El 13 de diciembre de 2016 el por entonces embajador de la Federación Rusa en Buenos Aires, Víctor Koronelli, llamó a la en ese momento ministra de Seguridad Patricia Bullrich para informar que en una oficina de un anexo de la sede consular, en Recoleta, había 12 valijas que podían contener estupefacientes.

Esa misma noche se le notificó al juez federal Julián Ercolini, que autorizó a la Gendarmería Nacional a investigar el contenido de las valijas, que estaban guardadas en el colegio adjunto a la embajada. A las 2 del 14 de diciembre de 2016, los gendarmes entraron en el edificio con la llave de una puerta lateral que les entregó el diplomático.

El primer narcotest dio positivo: en las 12 valijas había droga. En acuerdo con las autoridades rusas, se decidió hacer una entrega controlada y se ordenó cambiar la cocaína por harina. En plena madrugada, los gendarmes fueron al Mercado Central de Buenos Aires a comprar 400 kilos de harina. En cada valija se colocó un rastreador satelital y se instaló una cámara oculta para monitorear las 24 horas el despacho donde quedó el equipaje.

En la Argentina, además del expolicía Blizniouk, fue detenido Alexander Chikalo, mecánico de profesión y nacido el 4 de enero de 1980 en Vladivostok, Rusia, según el expediente judicial, "intervino en el acondicionamiento del estupefaciente en las valijas que fueran encontradas en el Colegio Adjunto de la embajada de la Federación de Rusia", según se desprende del expediente judicial. Al igual que Blizniouk se naturalizó argentino. Hasta su detención vivía en departamento del barrio de Coghlan.

Blizniouk nació el 11 de septiembre de 1982 en Sebastopol, provincia de Crimea, Rusia. Llegó a la Argentina a los 19 años. Poco después se naturalizó. Además de trabajar en la Policía de la Ciudad cumplía tareas de seguridad en la embajada de la Federación de Rusia en Buenos Aires, donde habría comenzado sus vínculos con la organización narcocriminal, según sospechas de los investigadores.

"A la luz de todo lo expuesto, resulta que la decisión cuestionada se sustenta en sólidos argumentos que se cimentan, entre otros elementos, en los concretos riesgos procesales existentes en autos, la gravedad de los hechos investigados, la ausencia de desamparo de las hijas del encausado, y la valoración de que Blizniouk no se encuentra en una posición de mayor riesgo frente a la pandemia generada por el Covid-19. Circunstancias que conforman un cuadro situacional que, estudiado en su integralidad y a la luz de la normativa aplicable, autoriza a concluir que el resolutorio impugnado se presenta respetuoso y coherente con los lineamientos enunciados precedentemente, en especial con aquellos principios de humanidad y sanidad que deben imperar frente a la presente crisis sanitaria", explicaron en el fallo los jueces Hornos y Carbajo.