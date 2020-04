Imagen ilustrativa Crédito: Shutterstock

Durante dos años, una madre misionera estuvo al frente de la denuncia contra su ex por el abuso de su hijo , a quien finalmente lo detuvieron. Pero en las últimas horas, la Justicia le concedió al hombre la prisión domiciliaria dentro del nuevo protocolo por Covid-19 por tener asma, una de las enfermedades consideradas de riesgo en la pandemia . "Qué posibilidades hay de que él no se escape...o me va a matar o nos va a matar...ese es mi miedo", dijo entre sollozos la mujer, sumida en una pesadilla que le quita horas de sueño.

Afligida, la madre, identificada como Katherine, daba su parecer en Radio Nacional Puerto Iguazú : "Estoy re triste. Estaba tan feliz que estaba en casa con el nene...esta noticia...bueno...nada..me desplomó".

Aunque finalmente lo hizo, la mujer tenía miedo de contarle las novedades a su hijo porque dos semanas atrás, mientras cenaban juntos, en el noticiero contaron que iban a dejar salir a ciertos presos en el contexto de la pandemia "y le agarró mucha angustia".

"No entiendo la decisión que tomó el juez. Si es por el coronavirus , creo que en la cárcel estaría más resguardado", agregó la mujer que piensa en ir a resguardarse a otro lugar, ya que vive a unas 20 cuadras de la casa del agresor, allí en Puerto Iguazú.

En diálogo con la misma radio, el juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú, Martín Britez, argumentó que el habeas corpus otorgado a Carlos Rodrigo Oulier, acusado por abuso del niño, para que cumpla prisión domiciliaria, "está marcado dentro del grupo de riesgo para el caso de contraer el virus del Covid-19".

Sólo en la provincia de Buenos Aires ya salieron de las cárceles 753 detenidos.

